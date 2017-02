Fedcup

27.2.2017, 19:50 Uhr

Schweiz im Fedcup-Halbfinal in Minsk in der Halle

Das Schweizer Fedcup-Team wird am 22. und 23. April seinen Halbfinal gegen Weissrussland in Minsk auf einem Hartplatz in der Halle austragen. Von sda

Die nächste Sternstunde in Minsk? Das Schweizer Fedcup-Team feiert den Sieg im Viertelfinal in Genf gegen Frankreich (Bild: sda)

Der weissrussische Verband kündigte an, dass wie in der 1. Runde (4:1-Sieg gegen die Niederlande) in der Tschischowka-Arena in der Hauptstadt gespielt wird.

Die Schweizer Equipe, die normalerweise mit Timea Bacsinszky, Viktorija Golubic, Belinda Bencic und Martina Hingis antritt, ist klarer Favorit. Weissrussland wird wohl auch im Halbfinal auf die ehemalige Nummer 1 Viktoria Asarenka verzichten müssen, die im Dezember erstmals Mutter wurde. Daneben verfügt das Heimteam über keine Spielerin in den Top 100.