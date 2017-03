Energie

3.3.2017, 23:30 Uhr

Vitol-Gruppe kauft türkische Petrol Ofisi

3.3.2017, 23:30 Uhr

Die niederländisch-schweizerische Vitol-Gruppe kauft dem österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV dessen türkische Tankstellentochter OMV Petrol Ofisi ab. Dies teilte OMV am Freitagabend in Wien mit. Der Gesamtwert der Transaktion betrage 1,368 Mrd. Euro. Von sda

Sitz der Vitol-Gruppe in Genf: Der Schweizer Rohstoffhändler übernimmt eine türkische Tankstellenkette. (Archivbild) (Bild: sda)

Der OMV-Aufsichtsrat habe die Transaktion bereits genehmigt. Der Deal sei unterzeichnet, sagte ein OMV-Sprecher der Nachrichtenagentur APA. Der Abschluss der Transaktion werde spätestens im dritten Quartal 2017 erwartet und stehe unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen, einschliesslich relevanter behördlicher Genehmigungen.

Petrol Ofisi betreibt fast 2000 Tankstellen. 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro. Laut Insidern hatte auch der Ölkonzern Saudi Aramco Interesse an der OMV-Tochter. OMV hatte in der Vergangenheit über reges Interesse an der Tochter berichtet und angekündigt, einen Verkauf in diesem Jahr in trockene Tücher bringen zu wollen.