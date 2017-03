Migros-Tochter Micarna investiert in Pouletproduktion im Wallis

3.3.2017, 15:50 Uhr

Micarna investiert 18 Millionen Franken in die Poulet-Produktion in Siders VS. Für den Standort spricht, dass der Gebirgskanton abseits der Flugrouten der Wasservögel liegt. (Archiv) (Bild: sda)