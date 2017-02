Unbekannte rollen grossen Stein auf Bahngleis

¶ Der Berner Stadtpräsident Alce von Graffenried spricht im «Bund» über die Krawalle in Bern. Er zeigt Gesprächsbereitschaft mit den «Chaoten», verteidigt die Reithalle – und den Einsatz der Polizei. Empfohlen von Tino Bruni. Zum Interview

¶ In der katholischen Schweiz haben Zehntausende laut, fröhlich und meist friedlich Fasnacht gefeiert. Die meisten Menschen lockte ein Tessiner Anlass. Von sda. Weiterlesen

Linkempfehlung

¶ 50 Stunden pro Woche, mehr dürften Spitalärzte per Arbeitsgesetz nicht arbeiten. Den Spitälern ist diese Regelung lästig. Deshalb wollen sie Anpassungen, die aus ihrer Sicht sogar den Bedürfnissen der angeblich so flexiblen «Generation Y» entgegenkämen. Der Verband der Assistenz- und Oberärzte (VSAO) stellt sich aber quer. Empfohlen von Tino Bruni. Lesen in der NZZ