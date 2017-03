Fotografie

3.3.2017, 11:15 Uhr

Gewinner der Swiss Press Photo-Preise 2017 bekannt

Die Fondation Reinhardt von Graffenried hat die Gewinnerinnen und Gewinner der Swiss Press Photo Preise 2017 in sechs Kategorien bekanntgegeben. Der Swiss Press Photographer of the Year wird an der Swiss Press Award Preisverleihung am 26. April in Bern erkoren. Von sda

Für dieses Bild von notgedrungen zusammengepferchten Flamingos im Berner Tierpark Dälhölzli wird Anthony Anex mit dem diesjährigen Swiss Press Photo-Preis in der Kategorie Aktualität ausgezeichnet. (Bild: sda)

Der Gewinner in der Kategorie Aktualität heisst Anthony Anex. Sein Bild zeigt die Flamingos im Berner Tierpark Dälhölzli, nachdem sie wegen der Vogelgrippe in ein Glashaus eingeschlossen worden waren. Blick-Fotograf Michael Buholzer und Samuel Golay (Tipress, La Regione Ticino) sind auf Platz 2 und 3.

Weitere Kategoriengewinner sind Rolf Neeser (Alltag) für seine Bilder von Drogensüchtigen in einem Alters- und Pflegeheim im Berner Oberland und Stephan Rappo (Schweizer Reportagen) für seine Dokumentation über einen Pächer, der seine Rinder über den Zürichsee zur Insel Ufenau bringt.

In der Kategorie Porträt gewinnt Mark Henley für ein Bild von CVP-Präsident Gerhard Pfister in «Das Magazin». Der erste Preis für das beste Sport-Bild geht an Urs Bucher vom «St. Galler Tagblatt» und für seine Fotos von der Räumung eines illegalen Flüchtlingslagers in Frankreich wurde Ahad Zalmaï ausgezeichnet.

Alle Fotos werden an den Ausstellungen im Landesmuseum Zürich (4.5.-2.7.), im Lugano Arte et Cultura (4.7.-21.8.), im Kornhausforum Bern (22.9.-22.10.) und im Schloss Prangins in Nyon (2.11.-4.3.2018) gezeigt.

www.swisspressaward.ch