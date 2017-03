Deutsch-türkischer Streit

5.3.2017, 15:55 Uhr

Erdogan packt die Nazi-Keule aus

Türkische Politiker wollten in Deutschland für Erdogans Präsidialsystem werben. Deutschland wollte das nicht. Jetzt schwingt Erdogan die Nazi-Keule. Von sda

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan heizt den Streit mit Deutschland weiter an. (Bild: sda)

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Bemühungen der deutschen Regierung um Mässigung im Streit um Auftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland mit einem Nazi-Vergleich beantwortet.

Was Deutschland mit der Untersagung von solchen Veranstaltungen tue, sei «nichts anderes als das, was in der Nazi-Zeit getan wurde», sagte Erdogan am Sonntag bei einer Veranstaltung in Istanbul. Mit Demokratie habe das nichts zu tun.

«Dachten, diese Ära wäre vorbei»

«Deutschland, du hast in keinster Weise ein Verhältnis zur Demokratie und du solltest wissen, dass deine derzeitigen Handlungen nichts anders sind als das, was in der Nazi-Zeit getan wurde», sagte Erdogan bei einer Veranstaltung in Istanbul. «Ihr erteilt uns Lektionen in Demokratie, aber ihr lasst unsere Minister keine Reden halten», kritisierte er.

«Wir werden über Deutschlands Verhalten auf der internationalen Bühne sprechen und wir sie vor den Augen der Welt beschämen. Wir wollen die Nazi-Welt nicht mehr sehen. Nicht ihre faschistischen Taten. Wir dachten, dass diese Ära vorbei wäre, aber offenbar ist sie es nicht», fügte Erdogan hinzu.

Zuvor noch hatte der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel davor gewarnt, aus politischen Meinungsverschiedenheiten Hass und Unverständnis entstehen zu lassen.

Kanzlerin Angela Merkel telefonierte am Samstag mit dem türkischen Regierungschef Binali Yildirim. Dieser sprach danach von einem guten und produktiven Meinungsaustausch und kündigte einen etwas anderen Kurs der türkischen Seite im künftigen Umgang miteinander an.

«Neuer Höhepunkt an Masslosigkeit»

Die Vorwürfe Erdogan kommentierte die deutsche Regierung vorerst nicht. Die Vize-Vorsitzende der CDU, Julia Klöckner, sagte dagegen der Bild-Zeitung (Montagsausgabe): «Herr Erdogan reagiert wie ein trotziges Kind, das seinen Kopf nicht durchsetzen kann.» Der Nazi-Vergleich sei «ein neuer Höhepunkt der Masslosigkeit». «Er ist schlicht unverschämt», kritisierte sie.

Erdogan hatte am Freitagabend bereits empörte Reaktionen in Deutschland ausgelöst, als er den Journalisten Deniz Yücel, der von den türkischen Behörden seit gut zwei Wochen festgehalten wird, als einen deutschen Agenten und PKK-Mitglied bezeichnete. Wegen ihrer Solidarität mit Yücel hatte er deutschen Amtsträgern zudem Beihilfe zum Terrorismus vorgeworfen.

Für immer schärfere Töne zwischen deutschen, anderen europäischen und türkischen Politikern sorgt die Frage, ob Politikern aus Ankara in Deutschland Werbeauftritte für das Referendum erlaubt werden, dessen Erfolg Präsident Erdogan noch mehr Macht geben würde.

Gabriel stellte klare Bedingungen dafür. «Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber er muss unsere Regeln respektieren», schrieb er in einem nur Stunden vor Erdogans Attacken veröffentlichten Gastbeitrag in der «Bild am Sonntag». Es gehöre zum gegenseitigen Respekt, Mass und Mitte einzuhalten.

Auftritte des Wirtschaftsministers geplant

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekçi wollte am Sonntag bei zwei Veranstaltungen in Leverkusen und in Köln sprechen. Nach Angaben der Stadt Leverkusen handelte es sich dort um eine Kulturveranstaltung. In Köln wollte der türkische Politiker eine private Zusammenkunft besuchen.