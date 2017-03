Kriminalität

3.3.2017, 17:55 Uhr

Schaffhausen: Trickieb fragt nach Geld und stiehlt Armbanduhr

Ein dreister Trickdieb hat einer 94-jährigen Frau in einem Altersheim in Schaffhausen eine goldene Armbanduhr gestohlen. Angesprochen hatte er die Seniorin, weil er angeblich Geld wechseln wollte. Von sda

Die Frau wollte am Donnerstagnachmittag um 12.30 Uhr in ihr Zimmer im Altersheim gehen. Im Eingangsbereich der Liegenschaft sprach sie ein unbekannter Mann in einer ihr unbekannten Sprache an, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte.

Mit Gesten machte ihr der Mann klar, dass er einen Zweifränkler wechseln wolle. Die 94-Jährige zeigte ihm ihr leeres Portemonnaie und sagte ihm, er soll weggehen. Der Mann kam der Aufforderung nach.

Kurze Zeit später bemerkte die Frau, dass ihr der Mann ihre goldene Armbanduhr gestohlen hatte.