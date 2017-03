Kriminalität

2.3.2017, 14:55 Uhr

Zwei junge Kriminaltouristen in Aarburg AG festgenommen

2.3.2017, 14:55 Uhr

Nach einem Einbruchdiebstahl in Garagenboxen sind am Mittwochabend in Aarburg AG zwei junge Kriminaltouristen geschnappt worden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Polen im Alter von 19 und 25 Jahren. Von sda

Ein Angestellter eines Autohauses an der Oltnerstrasse in Aarburg hatte das Duo beim Einbruch um 20.30 Uhr überrascht, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die Diebe hatten zwei betriebseigene Garageboxen aufgebrochen. Darin waren Autoteile eingelagert.

Die beiden ertappten Männer rannten weg - und die Polizei machte sich auf die Fahndung. Wenig später stoppte eine Patrouille der Regionalpolizei Zofingen in der Nähe einen Lieferwagen mit ausländischen Kontrollschildern.

Darin sass das Duo. Das Fahrzeug war mit zahlreichen Autobatterien und Stossstangen beladen. Die Polizisten nahmen die Verdächtigen fest und leiteten Ermittlungen ein.