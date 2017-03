Die Steine im Wandel, Muttenz in Aufregung und Canepa in Vorfreude

1.3.2017, 11:05 Uhr

1.3.2017, 11:05 Uhr

Die Steine im Wandel



Die «Basler Zeitung» hat sich vertieft mit der Ausgehmeile Steinenvorstadt auseinandergesetzt. Sie kommt zum Schluss, dass sich das Angebot in der Steinen in den letzten Jahren markant verändert hat und sich der Nachfrage anpasst. So würden immer mehr Anbieter gesundes Fast Food anbieten statt Junk Food. Auch trendige Labels prägen häufiger die Steinenvorstadt. «Die ganze Strasse ist wertiger geworden», sagt Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von Pro Innenstadt.

Widerstand gegen fünf geplante Hochhäuser



In Muttenz soll das Schänzli-Gebiet mit fünf Hochhäusern zwischen 45 und 88 Meter Höhe überbaut werden. Bis zu 1000 Personen sollen dort wohnen. Die jetzigen Anwohner haben allerdings etwas dagegen: Sie wehren sich gegen das Projekt und fordern kleinere Türme. So sagt Anwohner Hans Brügger gegenüber dem «Regionaljournal Basel»: «Mit den Wohntürmen würden wir den Himmel nicht mehr sehen. Wir würden einfach an eine Wand schauen.» Die Gemeinde Muttenz hält trotz Widerstand an ihren Plänen fest.

Laufen Taxi-Fahrer zu Uber über?



Vor Kurzem gingen an der Heuwaage 20 Taxi-Chauffeure verbal auf einzelne Uber-Fahrer los. Wie die «bz Basel» berichtet, sehen die traditonellen Taxifahrer nicht nur ihren Berufsstand bedroht, sondern schlagen auch einen neuen Weg ein: Sie wechseln die Fronten, da sie mit Uber mehr verdienen würden. Kurt Schaufelberger, Geschäftsführer der Datenfunkzentrale (DFZ) der 22er-, 33er- und 77er-Taxis, relativiert diese These jedoch – er spricht von Einzelfällen: «Wir hatten auch Fälle von Fahrern, die zurückgekommen sind.»

Ancillo Canepa vor dem Klassiker FCB–FCZ

Der FC Zürich kommt am Donnerstag um 20.30 Uhr nach einer Blutauffrischung zum Cup-Viertelfinal nach Basel. Im Gespräch mit der TagesWoche sagt Ancillo Canepa, Präsident und Besitzer des Challenge-Ligisten, dass ihn der Führungswechsel beim grossen Rivalen FCB überrasche. Er erinnert an die Verdienste von Gigi Oeri – und als ehemaliger Unternehmensberater schätzt Canepa den Wert des FC Basel heute auf gut und gerne 150 Millionen Franken.

Erster Frühlingsspaziergang

Das kleine Zwergflusspferd-Baby Nyande ist schon seit dem 9. November auf der Welt. Die Zolli-Besucher kriegen das kleine Zwergflusspferd aber erst jetzt zu sehen – es darf jetzt nämlich mit Mama Akashi in die Aussenanlage. «Aahs» und «Jöös» bitte in drei, zwei, eins: