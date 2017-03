Fasnacht 2017

2.3.2017, 16:39 Uhr

Trommler gegen Pfeifer gegen Guggen gegen Wagen: Drey Dääg voller Animositäten

Ist von der Basler Fasnacht die Rede, fallen oft die Begriffe «Aastand und Reschpäggt». Doch in Wirklichkeit sind die drei sonderlichen Tage von vielen Ressentiments geprägt. Von Dominique Spirgi

«Wer nicht trommeln kann, schadet der Fasnacht.» Früher war das noch ironisch ist gemeint. (Bild: Stefan Bohrer)

War es die grosse Enthüllung oder doch nur ein Sturm im Waggis-Glas? «Bloss keine Guggenmusik auf der Brust», verkündete die «bz Basel» vor wenigen Wochen. Die Zeitung berichtete über eine angebliche Flaute beim Verkauf der silbernen Blaggedde, auf der drei Guggenmusiker abgebildet sind. Trommler und Pfeiferinnen würden die «Silbrige» boykottieren, war zu lesen. Und zur Kupferversion mit dem traditionellen Schissdräggzyygli ausweichen.

Die Geschichte avancierte zum Stadtgespräch, obschon weder die «bz Basel» noch andere Basler Medien die Boykott-These mit Zahlen belegen konnten. Aber es reichte, um alte Gräben zwischen den traditionellen Trommel- und Pfeifercliquen und Guggenmusiken wieder aufzureissen.

Wer trommelt oder pfeift, weiss seit seiner ersten Fasnacht: Guggen sind vor allem laut und Wääge stehen im Weg.

Aber was heisst hier wieder aufreissen? Auch wenn man sich als Fasnächtler zumindest untereinander vordergründig tolerant zeigt, zugeschüttet waren die Gräben nie. Anders sind die wiederholten Appelle im Fasnachtsführer «Rädäbäng» oder anderswo, «Aastand und Reschpäggt» walten zu lassen, nicht zu erklären. Offensichtlich hält man sie nach wie vor für nötig.

In der Tat: Wer trommelt oder pfeift, weiss seit seiner ersten Fasnacht als Binggis: Guggen sind vor allem laut und Wääge stehen im Weg. Unvergessen die gefühlten Stunden, die man in der Jungen Garde beim dritten «Arabi» hintereinander im Routenstau auf der Wettsteinbrücke hat verbringen müssen. Eingeklemmt zwischen einem Waage, der seine grelle Fanfaren-Sirene im 15-Sekunden-Takt aufheulen liess, und einer Gugge, die die Aufforderung unseres wackeren Zugbegleiters an uns Trommler, «looset uff d Pfyffer», im Blechgebläse untergehen liess.

Aber zu den Guggen kommen wir noch.

Mittlerweile bin ich Mitglied einer Tambourengruppe und muss nicht mehr nach der Pfeife beziehungsweise dem Pfeifen anderer tanzen. Richtige Trommler sind sich selber gut genug. Was fägt mehr als der «Düsefäger», ein Trommelmarsch, der seinen Drive bereits im Titel trägt. Das klingt schon im Grundsatz besser als die klassischen Pfeifermärsche «Die Alte», «Luuser» oder «Gluggsi», die schon im Namen auf Handicaps hinweisen.

«Rädäbäng» ist der lautmalerische Leitbegriff der Fasnacht und nicht «Türilüü» oder «Täterää».

Das Trommeln ist Urfasnacht pur. «Wer nicht trommeln kann, schadet der Fasnacht», verkündete die traditionelle Stammclique Alti Richtig vor vielen Jahren auf ihrer Laterne. Wer die Alti Richtig kennt, weiss: Das war ironisch gemeint. Die Trommlergruppen von heute aber kennen keine Ironie. Die meinen das wörtlich. Und schon dreht sich das Rad der fasnächtlichen Ressentiments weiter.

Die Trommler fühlen sich als die wirklichen Herren der Fasnacht vielfach bestätigt. «Nicht zufällig heisst die älteste Vorfasnachtsveranstaltung ‹Drummeli› und der offizielle Fasnachtsführer ‹Rädäbäng›», bemerkte ein gewisser Yfäädler einst richtig in der «Schweiz am Sonntag». «Rädäbäng» ist der lautmalerische Leitbegriff der Fasnacht und nicht «Türilüü» oder «Täterää» (auch wenn das Fasnachts-Comité auf dem Titelbild seines Fasnachtsführers mit dem stilisierten Bild eines Pfeifers und der silbernen Guggen-Blaggedde versucht, einen diplomatischen Ausgleich zu schaffen).

Selbst wenn sich der richtige Tambour der Pfeifer entledigt hat, bleiben sie ein Problem. Vor allem, wenn man in einer engen Gasse in zackigem Tempo auf ein Pfyffergrüppli aufläuft, das sich mit einem gemächlichen «Barock» selig hin- und herschwankend in den siebten Pfeiferhimmel emporgeflötet hat. Da wünscht sich mancher Trommler insgeheim einen Vortrab, der dreist genug wäre, diese Tempodrossler in die Hauseingänge zu drängen. Während sich die Pfeifer einig sind, dass Doublé (so nennt sich eine spezielle Schlagfolge im Basler Trommeln) ein leicht missglücktes Anagramm von Duubel ist.

Startrommler aus dem Aargau

Animositäten gibt es freilich auch innerhalb der Trommler-Community. Nur mässig erfreut zeigt sich mancher Urbasler Tambour über die wachsende Konkurrenz aus der Restschweiz, die zur Fasnacht nach Basel pilgert und den hiesigen Kollegen zeigt, dass die Basler Trommler vielleicht die Herren der Fasnacht, nicht aber der Trommelkunst an und für sich sind. «Der Schock war hier gross, als es plötzlich gute und bald auch bessere Schweizer als Basler Trommler gab», schrieb der Basler Musiker (ein Pfeifer!) Beery Batschelet in einem Aufsatz im Jubiläumsbuch zum Hundertjährigen des Fasnachts-Comités.

Galionsfigur dieser Invasion ist der Trommel-Virtuose Ivan Kym aus Möhlin. Mit seiner Gruppe Chriesibuebe zählt er länger schon zu den Fasnachts-Promis und Wettbewerbs-Abräumern. Fünfmal hat er – ein Aargauer! – das Basler Preistrommeln gewonnen. Sein Mittambour Stefan Freyermuth verpasste in diesem Jahr seinen fünften Titel nur knapp.

Es soll Traditionalisten geben, die sich eine Kym-freie Fasnacht herbeisehnen.

Basler Trommel-Traditionalisten können sich nur schwer damit abfinden, dass sich mit den ausserbaslerischen Tambouren ein neuer, zwar virtuoser, aber auch etwas maschinell klingender Trommelstil in der Ur-Trommelstadt zu verbreiten beginnt, der mit der swingenden Einzigartigkeit des guten alten Basler Trommelns nicht viel gemein hat. Davon zeugen auch Kyms Märsche, wie «Faschtewaije» oder «Basel Nord», die es mehr und mehr ins Repertoire von Basler Cliquen schaffen. Immerhin den Namen nach erinnern diese Märsche an die Basler Trommeltradition.

«Bim Spiile sott me d Larve draage!»

Zurück zu den Guggenmusiken. Im «Rädäbäng» ist ihnen im Kapitel «Pferde/Guggen & Larven» ein eigener Text gewidmet: «Mer wänn euch do no ebbis saage, bim Spiile sott me d Larve draage!» Jahr für Jahr sorgt die Unsitte für Unmut, dass viele Guggenmusiker bei ihren Platzkonzerten die Larven ablegen. «E Blatzkonzäärt, wo me s Gsicht kaa gseee, isch d Muusig nit wäärt und schlicht passé», heisst es weiter mit erhobenem Zeigefinger.

Der Appell ist nicht neu, doch Jahr für Jahr verpufft er unbefolgt. Viele der Guggen ziehen spätestens beim zweiten Platzkonzert-Stück die Larven vom Kopf. Denn wie heisst es eine Seite weiter im «Rädäbäng» im Kapitel «Was tut man – was tut man nicht?»: «Masken (in Basel ‹Larve›), Instrumente und weitere Utensilien schränken die Aktiven in ihrer Bewegungsfreiheit ein.» Für viele Cliquenfasnächtler bestätigt sich hier aber das Vorurteil, dass Guggen halt doch nicht wirklich Teil des wahren Fasnachtsgeistes sind.

Im Baselbiet wohnen mehr Cliquen-Chefs als in der Stadt.

Was Gugger und Trommler eint, ist das Nasenrümpfen über die Konkurrenz aus der eigenen Sparte – besonders, wenn sie von auswärts kommt. So sorgte das Engagement der Nachtfalter-Schränzer aus Pratteln an der Vorfasnachtsveranstaltung Charivari dieses Jahr für einen mittleren Aufruhr.

Die lokalen Medien feierten den Auftritt der «Rampassen-Gugge» («Telebasel») als Höhepunkt der Veranstaltung. In Basler Guggenkreisen aber herrschte Missmut. An der offiziellen Fasnachts-Vorschau-Medienkonferenz des Comités konnte sich Stephanie Weikard, Obfrau des Dachverbands Freyi Guggemuusige Basel, eine Bemerkung an die Adresse der Charivari-Produzenten nicht verkneifen: Es gebe in Basel genügend gute Guggenmusiken, dass man nicht auf auswärtige Formationen zurückgreifen müsse, sagte sie mit ernster Miene.

Was wir uns hier nicht verklemmen können: Wer mit der Obfrau des Dachverbands in Kontakt treten möchte, findet im «Rädäbäng» eine Adresse in 4312 Magden AG.

Sie ist aber bei Weitem nicht die einzige Verbands- oder Cliquen-Präsidentin von auswärts, die sich als Repräsentantin des urbaslerischen Fasnachtsgeistes hervortut. Comité-Obmann Christoph Bürgin hat vor wenigen Jahren die Adressliste der Cliquen-, Guggen- und Waage-Obleute durchforstet: 227 hatten Wohnsitz in Baselland, 223 in Basel-Stadt, 42 in anderen Kantonen der Schweiz und zwei gar im Ausland.

Aber egal, wo die Oberfasnächtler wohnen: Jede und jeder von ihnen weiss ganz genau, wie eine richtige Basler Fasnacht zu sein hat.