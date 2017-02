Sieg und Niederlage für Schweizer NBA-Söldner

¶ Der Hamburger SV erleidet in München einmal mehr ein Debakel. Er wird mit 0:8 deklassiert und verliert beim Leader und Meister zum achten Mal in Folge.Von sda. Weiterlesen

¶ Am Sonntag trifft der FC Basel im St.-Jakob-Park auf den FC Luzern (13.45 Uhr). Urs Fischer muss auf Innenverteidiger Eder Balanta verzichten – und auch auf Matias Delgado, den der Trainer am liebsten «klonen» würde.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

Ski Alpin

¶Beat Feuz sichert sich in der zweiten Abfahrt in Kvitfjell seinen dritten Weltcup-Podestplatz in diesem Winter. Der Weltmeister wird hinter Kjetil Jansrud und Peter Fill Dritter.Von sda. Weiterlesen