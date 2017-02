England

25.2.2017, 18:15 Uhr

Chelsea mit 10. Heimsieg in Serie

25.2.2017, 18:15 Uhr

Eine Woche nach dem enttäuschenden 1:1 in Burnley kehrt Leader Chelsea in der Premier League zum Erfolg zurück. Die Londoner schlagen Swansea City in der 26. Runde vor eigenem Anhang 3:1. Von sda

Spanischer Jubel in Chelsea-Blau: Fabregas (rechts) und Pedro beim Sieg gegen Swansea City (Bild: sda)

Alle drei Chelsea-Tore schossen Spanier: Mittelfeldspieler Cesc Fabregas, der in der Meisterschaft nur noch selten in der Startformation steht, Flügel Pedro und Mittelstürmer Diego Costa, er mit seinem 16. Saisontreffer in der Premier League, waren erfolgreich.

Zur Pause hatte es überraschend 1:1 gestanden, nachdem dem Spanier Francisco Llorente, den Chelsea-Trainer Antonio Conte einst zu Juventus Turin geholt hatte, der Ausgleich gelungen war. Die Entscheidung führten Pedro und Costa erst in den letzten 18 Minuten herbei. Für Chelsea war es der zehnte Heimsieg in Folge.

Der Schweizer Torhüter Eldin Jakupovic erlitt mit Hull City einen Rückschlag. Im Heimspiel gegen Burnley gab es für den Aufsteiger bloss ein 1:1. Und weil Crystal Palace gegen Middlesbrough zu einem 1:0-Heimsieg kam, rutschte Hull City auf den vorletzten Platz ab.

Chelsea - Swansea 3:1 (1:1). - 41'000 Zuschauer. - Tore: 19. Fabregas 1:0. 45. Llorente 1:1. 72. Pedro 2:1. 84. Diego Costa 3:1.

Hull - Burnley 1:1 (0:0 . - 20'156 Zuschauer. - Tore: 72. Huddlestone (Handspenalty) 1:0. 76. Keane 1:1. - Bemerkungen: Hull mit Jakupovic. 92. Gelb-Rot gegen Barnes (Burnley).

Die weiteren Resultate vom Samstag: Crystal Palace - Middlesbrough 1:0. Everton - Sunderland 2:0. West Bromwich Albion - Bournemouth 2:1. - 18.30 Uhr: Watford - West Ham United.

Rangliste: 1. Chelsea 26/63 (55:19). 2. Manchester City 25/52 (51:29). 3. Tottenham Hotspur 25/50 (46:18). 4. Arsenal 25/50 (54:28). 5. Liverpool 25/49 (54:30). 6. Manchester United 25/48 (38:21). 7. Everton 26/44 (42:27). 8. West Bromwich Albion 26/40 (36:32). 9. Stoke City 25/32 (30:36). 10. West Ham United 25/32 (34:43). 11. Burnley 26/31 (28:37). 12. Southampton 25/30 (28:31). 13. Watford 25/30 (29:42). 14. Bournemouth 26/26 (36:51). 15. Swansea City 26/24 (32:57). 16. Middlesbrough 26/22 (19:28). 17. Crystal Palace 26/22 (33:46). 18. Leicester City 25/21 (24:43). 19. Hull City 26/21 (23:50). 20. Sunderland 26/19 (24:48).