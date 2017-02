Spanien

24.2.2017, 13:35 Uhr

Muskelverletzung bei Raphael Varane

24.2.2017, 13:35 Uhr

Real Madrids Verteidiger Raphaël Varane fällt wegen einer Muskelverletzung zwei bis drei Wochen aus. Von sda

Real Madrids französischer Verteidiger Raphaël Varane wird wegen Muskelproblemen bis zu drei Wochen ausfallen (Bild: sda)

Der französische Nationalverteidiger leidet an einer «Muskelverletzung zweiten Grades» am linken Oberschenkel, wie Real Madrid in einem Communiqué bekanntgab. Wie lange genau der 23-Jährige ausfällt, gab der Leader in Spanien nicht bekannt.

Varane hatte sich am Mittwoch in einem Nachtragsspiel der La Liga gegen Valencia (1:2) verletzt. Er dürfte neben vier Meisterschaftsspielen auch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Napoli vom 7. März verpassen.