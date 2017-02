FC Basel

24.2.2017, 04:50 Uhr

Das Monster frisst seine Schöpfer

24.2.2017, 04:50 Uhr

Warum der Wechsel an der Führungsspitze des FC Basel eine Folge des Erfolgs ist, wie der Wechsel von Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz zum Gespann Bernhard Burgener und Marco Streller vonstattengehen soll und wie es in der Trainerfrage weitergehen könnte. Von Christoph Kieslich

Viel höher hinaus geht eigentlich nicht: Bernhard Heusler (links) und Georg Heitz bei einer Medienkonferenz zum Jahresbeginn 2016. (Bild: Keystone/ALEXANDRA WEY)

An diesem Freitag wird es noch einmal einen kraftvollen Tusch geben. Die Clubleitung präsentiert die wichtigsten Geschäftszahlen der FC Basel 1893 AG, und dabei wird es dem Rest der Fussball-Schweiz einmal mehr schwindlig werden. Lauter Rekorde wurden erwirtschaftet, rund 130 Millionen Franken Umsatz, um die 30 Millionen Gewinn. Seine Rücklagen äufnet der FCB damit auf über 50 Millionen. Von den 20 Millionen Kapital in der Holding AG ganz abgesehen.

Und dann wird sie schon bald weg sein, die Clubführung um Bernhard Heusler. Seit vergangenem Wochenende ist die Katze aus dem Sack. Ante portas steht Bernhard Burgener, der Medienunternehmer und Champions-League-Vermarkter. Der bisherige, fünfköpfige Verwaltungsrat wird «gemeinsam und ausnahmslos seine Funktionen zur Verfügung stellen», wie Heusler am Sonntag verdeutlichte. Das spektakuläre 4:3 im Heimspiel gegen Lausanne wurde zur Randnotiz angesichts der umwälzenden Neuigkeiten.

Warum die Clubleitung mit dem Latein am Ende ist

2004 trat Heusler in den Vorstand des FCB ein, 2008 übernahm er die Geschäfte von Gigi Oeri und 2012 wurde er ihr Nachfolger als Präsident. Der Abtritt der seitdem amtierenden Führungscrew hat sich, obwohl sie eine für die Schweiz einzigartige Erfolgswelle reitet, abgezeichnet. Einzig der Zeitpunkt war nicht abzusehen. Mit jedem der Meistertitel, die der FCB seit 2010 ununterbrochen gewonnen hat, mit jedem Coup auf europäischem Parkett, wuchs in der Clubführung das Gefühl, dass die Erwartungen kaum noch zu erfüllen sind, die an die rotblaue Spektakelmaschine gestellt werden.

Und mit jedem Coup, der in der Champions League ausblieb, mit jedem in der heimischen Liga den Gegnern mehr oder weniger hart abgerungenen Punkt, mit der immer stärker zementierten Dominanz ging eine Debatte einher über fehlende Emotionen und Identifikation. Und damit wuchs bei den Protagonisten der Eindruck, mit ihrem Latein am Ende zu sein. Dass es nicht damit getan ist, ein, zwei Retouchen vorzunehmen, einen neuen Spieler oder Trainer zu verpflichten. Und dass es Platz braucht für neue Ideen und Personen, die künftig die Basler Fussballseele wärmen oder aufregen.

«Wir haben ein Monster kreiert», hat Bernhard Heusler einmal über den aktuellen FCB gesagt. Ein Monster, das sich entwickelt, obwohl die Arbeit und die Erfolgsgeschichte eines prosperierenden Fussball-Unternehmens geschätzt wird, was etwa die jeweils überwältigende Rückendeckung bei den Mitgliederversammlungen unterstreicht. Nun frisst das Monster quasi seine Schöpfer. Ein Erfolgsgespann, das sich vertrauen konnte und den FC Basel in neue Dimensionen geführt hat: Präsident Bernhard Heusler (rechts) und Sportdirektor Georg Heitz im Sommer 2013 bei der Einweihung des Nachwuchs-Campus. (Bild: Meinrad Schön)

Heusler und seine Mitstreiter hätten noch die kommende Saison und eine weitere Champions League mitnehmen, 2018 das 125-Jahr-Jubiläum des FCB gestalten und feiern und sich auf dem Ruhm und den erwirtschafteten Millionen ausruhen können. Sie haben einen anderen Weg gewählt, sie bieten ihren Nachfolgern mit einem bestellten Feld beste Startbedingungen. Diese Götterdämmerung haben sie selbst eingeleitet, und seit dem Paukenschlag am vergangenen Wochenende wirkt die amtierende Crew fast ein wenig erleichtert.

Bereits im Juni des vorigen Jahres wurde der Boden bereitet. Damals legte diese Clubführung, die identisch ist mit dem Verwaltungsrat der FC Basel AG und der Holding AG, das Gewicht ihres Stimmrechts über 75 Prozent der FCB-AG-Anteile zurück in die Hände des Vereins und seiner Mitglieder mit ihren 25 Prozent. Die Generalversammlung des mit einer Werbeoffensive auf über 8000 Mitglieder angewachsenen Vereins soll über die Zukunft des FC Basel entscheiden.

Was steckt hinter der «Basler Lösung»?

Im zurückliegenden Herbst wurde beim FCB ausgelotet, wer den Club übernehmen könnte. Es gab laut Heusler ausländische Interessenten, auch mit einer Schweizer Gruppe bestand Kontakt, «aber alles, was uns von aussen angeboten wurde, war rein wirtschaftlich und finanziell basiert.» Deshalb wurden diese Verhandlungen «abgewürgt», wie Heusler sagt, und stattdessen eine «Basler Lösung» gesucht, «fast provoziert, wenn wir ehrlich sind». Dazu reichte ein Gespräch Anfang Januar.

Und die Lösung heisst Bernhard Burgener, der mit dem FC Basel in vielfältiger Weise, aber ausser eines Intermezzos im Vorstand in den 1990er-Jahren stets im Hintergrund verbunden war. Neben dem Geschäftsmann kommt die neue, alte Galionsfigur Marco Streller hinzu, der Sportdirektor Georg Heitz ersetzen soll. Burgener wird von Heusler als «unternehmerisch hervorragend aufgestellt» bezeichnet, «und Marco Streller sucht nach Verantwortung im Club», sagt Heusler, «Burgener und Streller sind ein Team, hinter dem wir stehen können.»

Deisgniertes Führungsgespann: Der Basler Medienunternehmer Bernhard Burgener (links) sowie die beiden FCB-Ikonen Marco Streller, der als Sportchef vorgesehen ist, und Alex Frei. (Bild: Keystone)

Daneben werden die Namen von Alex Frei, derzeit Trainer der U15, sowie Massimo Ceccaroni, Technischer Leiter der Nachwuchsabteilung, kolportiert. Das deckt sich insofern mit dem Informationsstand der TagesWoche, wonach sich Streller den Job des Arbeitstieres Heitz nicht alleine zumuten will. Mehr ist nicht bekannt, alles andere ist Kaffeesatz-Leserei, denn Burgener hat bei seinen ersten Interviews betont, in welch frühem Stadium die Gespräche und Verhandlungen sich noch befinden: «Es ist noch nichts unterschrieben.»

Wie sieht der Zeitplan aus?

Sehr zeitnah, noch im März, so skizziert es Heusler, soll ein Gremium das Konzept Burgener/Streller beurteilen. Es ist eine von Heusler als unabhängig beschriebene Gruppe, die sich aus Mitgliedern des Vereins, Fans, der Belegschaft, Sponsoren sowie der Stiftung Nachwuchs-Campus zusammensetzt. Namen nennt Heusler keine. Eine von der «Basler Zeitung» veröffentlichte Liste ist nach Kenntnis der TagesWoche in Teilen falsch.

Überzeugt das neue Konstrukt, soll es schon im April einer ausserordentlichen Generalversammlung vorgelegt werden. Dort werden sich Heusler und Co. mit ihrem 75-Prozent-Anteil an der FC Basel AG dem 25-Prozent-Anteil, den die Vereinsmitglieder vertreten, unterordnen.

Damit einhergehen würde die Machtübergabe in der Holding AG. Dort hatte Heusler zum 1. Januar 2016 neue Beteiligungsverhältnisse geschaffen. Als Mehrheitsaktionär hält er noch 44,2 Prozent, Georg Heitz hat ein 25-Prozent-Paket erhalten, Vizepräsident Adrian Knup zehn Prozent und jeweils fünf Prozent die beiden Verwaltungsräte Stephan Werthmüller (Finanzen) und René Kamm (Marketing). Der Rest ist in Streubesitz.

In einer Übergangsphase würde die bisherige Clubführung mit der neuen zusammenarbeiten, um die neue Saison vorzubereiten. Für den 9. Juni ist die 123. ordentliche Generalversammlung anberaumt, bei der dann die Stabübergabe offiziell vollzogen werden kann. Burgener hat ankündigt, dass er die Aktien als Privatperson erwerben werde, sie dürften geschätzt für einen tiefen einstelligen Millionenbetrag den Besitzer wechseln.

Was passiert in der Trainerfrage?

Unzweifelhaft ist, dass zwischen der aktuellen Clubleitung und Cheftrainer ein grosses Vertrauensverhältnis herrscht. Ein weitaus grösseres jedenfalls als es der FCB-Trainer Fischer im FCB-Umfeld geniesst. Aus dieser Clubleitung äusserte sich unlängst ein Mitglied mit der Einschätzung, der FCB habe in den vergangenen Jahren keinen Trainer gehabt, der so «erwachsen» im Umgang sei wie Urs Fischer. Der hat am Sonntag nach dem «Basel-Beben», wie es der «Blick» getauft hat, zu Protokoll gegeben: «Für mich ist das alles nicht überraschend. Ich bin längstens informiert gewesen von Heusler und Heitz.»

Fischer hat einen Vertrag bis Sommer 2017, der sich unter nicht bekannten Bedingungen um ein weiteres Jahr verlängert. Vor Weihnachten hat der Zürcher zu seiner Zukunft nach dieser Saison kryptisch angemerkt: «Es könnte ja sein, dass wir zum Schluss kommen, dass es eine Veränderung braucht.»

Das könnte darauf hindeuten, dass die neue Clubleitung sich bei ihrer ersten, zweifellos wichtigsten Personalentscheidung gar nicht winden muss. Gut möglich, dass Urs Fischer am Saisonende, gekrönt mit einem weiteren Meistertitel mit dem FCB, von sich aus sagt: «Und gut ist.»

Was machen die bisherigen Verwaltungsräte künftig?

Heusler wird mit der neuen Clubleitung unter anderem klären, was mit der Vielzahl von Funktionen passiert, die der scheidende Präsident im Schweizerischen Fussballverband SFV, in der Swiss Football League SFL, in der europäischen Clubvereinigung ECA, in der Uefa und in der Fifa begleitet. Daneben hat Heusler etliche Verwaltungsratsmandate, unter anderem bei der Valora Holding AG.

Heuslers engster Vertrauter, Sportdirektor Georg Heitz, war im Herbst vergangenen Jahres vom Hamburger SV für den Posten als Sportchef angefragt worden, sagte dem Bundesligisten aber ab, ehe die Verhandlungen konkreter werden konnten. Man darf davon ausgehen, dass Heitz – der seit acht Jahren für den Club tätig ist und nichts anderes erlebt hat, als Meister zu werden – sich nicht sogleich in ein neues Abenteuer stürzen wird.

Adrian Knup, als Vize-Präsident zuständig für die Ausbildungsarbeit, hat zum 1. Januar dieses Jahres die Geschäftsführung in der Stiftung Nachwuchs-Campus übernommen, bleibt also eng seinem Thema und dem Club verbunden. Stephan Werthmüller, der das Finanzwesen beim FCB noch einmal auf eine neue Stufe gehoben hat und mit seinen steuermindernden Abschreibungsmodellen dafür gesorgt hat, dass der FCB neben seinem Kapital gehörige stille Reserven aufweist, wird sich um eine weitere Leidenschaft, die Baloise Session kümmern. Und René Kamm ist als CEO mit der MCH Messe Schweiz ohnehin gut beschäftigt.