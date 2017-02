FC Basel

24.2.2017, 16:40 Uhr

132 Millionen Umsatz: Das Schlussfeuerwerk einer scheidenden Vereinsführung

Der FC Basel hat 2016 einen Umsatz von 132 Millionen erwirtschaftet. 28 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2014. Zudem präsentiert Finanzchef Stephan Werthmüller einen Gewinn von 29 Millionen – ein weiterer Rekord der Clubleitung, die im Sommer 2017 den Verein mit gefüllten Taschen übergeben wird. Von Samuel Waldis

Stephan Werthmüller erläutert die Geschäftszahlen der FC Basel 1893 AG – und die bewegen sich für einen Schweizer Fussballverein einmal mehr in Rekordhöhen. (Bild: Keystone/GEORGIOS KEFALAS)

«Ich bin vorsichtiger geworden», sagt Stephan Werthmüller. Vor zwei Jahren, als er die Zahlen des FC Basel von 2014 präsentierte, war sich der Finanzchef noch sicher: Ein Umsatz im dreistelligen Millionenbereich wird kaum mehr möglich sein.

Der FCB hatte damals ein Jahr hinter sich, in dem er 27 Millionen Schweizer Franken aus dem Europacup eingenommen hatte und auf dem Transfergeschäft, vor allem mit dem Verkauf von Mohamed Salah an den FC Chelsea, in neue Dimensionen vorgestossen war. «Ich dachte damals, dass ein Umsatz von 105 Millionen das absolute Maximum ist», sagt Werthmüller.

Zwei Jahre später steht der Steuerexperte wie immer zu Jahresbeginn vor dem grossen mobilen Bildschirm im Basler Medienzentrum. Und auf diesem erscheint die von einem Schweizer Verein nie erreichte Zahl von 132 Millionen Umsatz.

Es ist der nächste Rekord einer Vereinsführung, die zudem ein Eigenkapital von 60 Millionen ausweist, was dem Vermögen der FCB-Gruppe entspricht – eine prall gefüllte Tasche also für die neue Führung, die im Sommer 2017 das Ruder übernehmen wird.

Grund 1 für den finanziellen Rekord: Zusatzeinnahmen aus dem Europacup

28 Millionen mehr als im bisherigen Rekordjahr hat der FC Basel also eingenommen. Das nationale Geschäft ist dafür wenig entscheidend, da bewegt sich der 19-fache Schweizer Meister mit 44 Millionen in der Grössenordnung der Vorjahre. Die Basler verdienen das Gros ihres Geldes im internationalen Geschäft.

Der FCB hat im Frühling den Sechzehntel- und Achtelfinal der Europa League sowie im Herbst die Gruppenphase der Champions League bestritten. Daraus ergeben sich in der Erfolgsrechnung 27 Millionen Zusatzeinnahmen.

Beträge in Millionen Franken Erfolgsrechnungen der FC Basel 1893 AG von 2010 bis 2016 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Ertrag ordentlicher Betrieb 44 44 42 39 34 32 31 Zusatzertrag Champions/Europa League 27 20 27 37 17 24 25 Zusatzertrag Transfers 61 28 36 12 27 10 1 Total Ertrag (Umsatz) 132 92 105 88 78 66 57 Aufwand ordentlicher Betrieb -68 -64 -64 -52 -48 -42 -40 Zusatzaufwand Champions/Europa League -12 -5 -9 -10 -5 -10 -8 Zusatzaufwand Transfers -23 -11 -17 -14 -9 -8 -9 Total Aufwand -103 -80 -90 -76 -62 -60 -57 Gewinn vor ausserordentlichen Aufwendungen 29 12 15 12 16 6 0 Ausserordentliche Aufwendungen -28 -12 -15 -11 -16 0 0 Jahresgewinn 6 0 0 1 0 6 0 Ausgewiesenes Eigenkapital 16 10 10 10 9 9 3

Grund 2: Transfereinnahmen – auch von längst abgewanderten Spielern

Neben dem Geld aus den Uefa-Wettbewerben hat der FC Basel eine nie dagewesene Summe aus Transfers eingenommen. Als Marke standen bisher die 36 Millionen aus dem Jahr 2014. Mit 61 Millionen wurde sie 2016 sie weiter nach oben geschoben.

Den grössten Anteil an dieser Zahl hat der Verkauf von Breel Embolo zu Schalke 04, der geschätzt etwas über 25 Millionen einbrachte. Daneben fiel auch der Transfer von Mohamed Elneny (geschätzte 12 Millionen) in das Jahr 2016. Die restlichen rund 24 Millionen ergeben sich unter anderem durch die Abgänge von Shkelzen Gashi in die Major League Soccer oder Yoichiro Kakitanis Rückkehr nach Japan.

Zudem der FCB hat einen zweistelligen Millionenbetrag eingenommen, weil längst abgewanderte Spieler den Verein gewechselt haben. Die Transfers von Granit Xhaka von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal London und derjenige von Aleksandar Dragovic von Dynamo Kiew zu Leverkusen machen dabei den Löwenanteil aus.

Der FCB handelt bei jedem Transfer nach Möglichkeit «variable Grössen» aus, wie Werthmüller sie nennt, die solche Zusatzverdienste ermöglichen. «Im Fall von Granit Xhaka waren diese – sagen wir mal: besonders gut formuliert.»

Jahresgewinn von 6 Millionen

Den 132 Millionen Ertrag stehen 103 Millionen Aufwand gegenüber. Das ist ebenfalls Rekord, noch nie hat der FC Basel so viel für Spielerverpflichtungen ausgegeben (23 Millionen), noch nie war der Zusatzaufwand für den Europacup grösser (12 Millionen) und noch nie war der ordentliche Betrieb teurer (68 Millionen), unter anderem wegen der steigenden Personalkosten.

Unter dem Strich steht ein Gewinn von 29 Millionen. Diesen reduzierte der FCB mit Sonderabschreibungen von 28 Millionen auf Transferrechte, abgesprochen mit den Steuerbehörden. Weil er im gleichen Jahr fünf Millionen von der FC Basel Holding AG in die FC Basel 1893 AG transferiert hat, steht ein Jahresgewinn von sechs Millionen in der Erfolgsrechnung. Und darauf zahlt der FCB rund zwei Millionen Franken Steuern.