WM-Vorbereitung

22.2.2017, 11:50 Uhr

Schweizer Nationalteam testet vorab in der Romandie

Das Eishockey-Nationalteam bestreitet die letzten WM-Vorbereitungsspiele im April und Mai vor eigenem Publikum vorab in der Romandie. Von sda

Headcoach Patrick Fischer testet vor der WM mit den Schweizern vor eigenem Publikum vorab in der Romandie (Bild: sda)

Freiburg, Biel, La-Chaux-de-Fonds, Basel und Genf sind die Austragungsorte.

In der Vergangenheit hatte sich schon wiederholt gezeigt, dass gerade in der Westschweiz die Länderspiele des Schweizer Eishockey-Nationalteams auf beträchtliches Publikums-Interesse stiessen. Die Stimmung rund um und in den Stadien war oftmals top.

Das Team von Headcoach Patrick Fischer wird in je zwei Vorbereitungsspielen gegen Russland (21. April in Freiburg/22. April in Biel) sowie Dänemark (26. April in La Chaux-de-Fonds/28. April in Basel) testen.

Ein Highlight ist das letzte Vorbereitungsspiel unmittelbar vor der Abreise an die A-WM nach Paris gegen den aktuellen Weltmeister sowie Vorrunden-Gegner Kanada am 2. Mai in Genf. Elf Tage später treffen die beiden Teams an der WM aufeinander.

Die WM-Vorbereitung beginnt mit dem ersten Aufgebot von Fischer (u.a. noch ohne Playoff-Finalisten) mit zwei Länderspielen in Frankreich gegen den WM-Gastgeber (zwischen dem 4. und 8. April). Danach folgen zwei weitere Test-Länderspiele ebenfalls auswärts gegen die Slowakei (zwischen dem 11. und 15. April).