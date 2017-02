NBA

21.2.2017

Magic Johnson neuer starker Mann bei den Los Angeles Lakers

21.2.2017

Basketball-Legende Earvin «Magic» Johnson übernimmt bei seinem ehemaligen Verein Los Angeles Lakers die Rolle als Präsident für alle sportlichen Belange. Von sda

Magic Johnson soll die Los Angeles Lakers wieder in die Erfolgsspur führen (Bild: sda)

Die Besitzerin Jeanie Buss entliess General Manager Mitch Kupchak und Vizepräsident Jim Buss, ihren eigenen Bruder, und machte Johnson zum neuen starken Mann. Der 57-Jährige gewann mit den Lakers in den 1980er-Jahren fünf NBA-Titel und soll den Klub der Glamour-Metropole, der aktuell zu den Schlechtesten der Liga gehört, wieder zu alter Grösse führen. Die Lakers werden in dieser Saison zum vierten Mal in Serie die Playoffs verpassen.