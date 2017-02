Tennis, Swiss Indoors

21.2.2017, 09:25 Uhr

Federer unterschreibt Vertrag mit Heimturnier bis 2019

21.2.2017, 09:25 Uhr

Die Zeiten des angespannten Verhältnisses zwischen den Swiss Indoors und Roger Federer sind vorbei. Der 18-fache Grand-Slam-Sieger und die Swiss Indoors schliessen einen Dreijahresvertrag bis 2019 ab. Von sda

Roger Federer denkt noch lange nicht an das Karriereende und einigte sich mit den Swiss Indoors auf einen Dreijahresvertrag (Bild: sda)

Bei den Basler Organisatoren herrscht dank des neuen Kontrakts «grenzenlose Begeisterung», schliesslich gilt Federers grandioses Comeback im Januar mit dem Triumph am Australian Open in Melbourne nach sechs Monaten Turnierpause jetzt schon als Tennis-Story des Jahres. Der Vertrag zwischen den Swiss Indoors und Federer läuft bis 2019; dann wird der Baselbieter 38 sein.

Nicht nur Turnierpräsident Roger Brennwald, auch Roger Federer freut sich: «Ich kann es kaum erwarten, im Herbst wieder vor meinem Heimpublikum anzutreten. In Basel zu spielen ist immer ein Highlight des Jahres.»

» «Das Ende des Tennis-Gottes» – die Analyse der TagesWoche nach dem Australian Open Final

Brennwald sagt zur Vertragsverlängerung: «Wir sind in der privilegierten Position, die Teilnahme Roger Federers für die nächsten drei Jahre gesichert zu haben. Und das direkt im Anschluss an den Final in Melbourne, den die Herald Sun daily Newspaper als die «grösste Show auf Erden» betitelte.»

Letzter Sieg 2015 – im Final gegen Nadal

Im letzten Herbst verpasste Federer als Folge seines körperlichen Neuaufbaus die Swiss Indoors, die er 2015 im Final gegen Rafael Nadal zum siebten Mal gewonnen hatte (bei zwölf Finalteilnahmen).

Kann Federer sein Heimturnier ein achtes Mal gewinnen? Fest steht, dass der nimmermüde Jungsenior in der letzten Oktoberwoche (21.-29.10.) mit starker Konkurrenz rechnen muss. Letzten Herbst startete auch ohne Federer das halbe Teilnehmerfeld des Londoner Masters in der Basler St. Jakobshalle.