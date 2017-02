NHL

20.2.2017, 07:50 Uhr

Erfolgserlebnis für Kevin Fiala

Kevin Fiala erlebt ein cooles Wochenende. Am Samstag wird er aus Milwaukee aus dem Farmteam wieder in die NHL befördert, am Sonntag steuert er zu Nashvilles 4:3-Auswärtssieg in Columbus ein Tor bei. Von sda

Kevin Fiala krönte sein Wochenende, das am Samstag in der AHL begann, mit einem Tor in der NHL gegen die Columbus Blue Jackets (Bild: sda)

Kevin Fiala kam, sah und skorte für die Nashville Predators. Nach der Promotion in die NHL-Equipe steuerte er in Columbus das Tor zum 2:0 bei. Neben Fiala skorte auch Verteidiger Roman Josi (Assist zum 1:0) für die Predators. Nashville, das am Samstag in Minnesota 2:5 verloren hat, verspielte ein 3:1, fand durch ein Tor von Verteidiger Mattias Ekholm elf Minuten vor Schluss aber doch noch zum Sieg. Nashville belegt dank des Sieges weiter einen Playoff-Platz mit zwei Punkten Vorsprung auf den Strich.

Das «Schweizer Duell» zwischen den Vancouver Canucks (mit Luca Sbisa) und den Philadelphia Flyers (mit Mark Streit) ging an Mark Streit. Philadelphia setzte sich in Vancouver 3:2 durch. Die Flyers führten 3:0, ehe die Canucks zur Aufholjagd ansetzten. Sbisa und Streit verliessen das Eis mit einer Plus-1-Bilanz. Streits Verteidiger-Teamkollege Shayne Gostisbehere bereitete alle drei Goals der Philadelphia Flyers vor.