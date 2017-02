Schweizer Soldaten leisteten fast sechs Millionen Diensttage

¶ Warum der Wechsel an der Führungsspitze des FC Basel eine Folge des Erfolgs ist, wie der Wechsel von Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz zum Gespann Bernhard Burgener und Marco Streller vonstattengehen soll und wie es in der Trainerfrage weitergehen könnte.Von Christoph Kieslich. Weiterlesen

Champions League

¶ 34 Tore werden als Rekordwert in den Achtelfinals der Champions League festgehalten. Juventus Turin kommt in Porto zu einem souveränen 2:0-Erfolg, und bei der 1:2-Niederlage in Sevilla hält Jamie Vardy mit seinem Anschlusstreffer die Hoffnungen von Leicester City auf die Viertelfinals am Leben. Von sda und Christoph Kieslich. Weiterlesen