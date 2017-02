Kennzeichen-Versteigerung

21.2.2017, 11:30 Uhr

«VS 1» ist das teuerste Kontrollschild der Schweiz

Das Walliser Autonummer «VS 1» ist bereits 21 Tage vor dem Ende der Versteigerung das teuerste Kontrollschild der Schweiz. Am Dienstag wurden 150'000 Franken dafür geboten. Von sda

Bereits 20 Tage vor Ende der Versteigerung ist «VS 1» mit 150'000 Franken das teuerste Kontrollschild der Schweiz. (Bild: sda)

Bislang wurden 41 Gebote gemacht, wie aus der Internetseite des Kantons Wallis hervorgeht. Weil die Auktion erst am 14. März endet, könnte der Preis noch weiter steigen. Bislang war «SG 1» mit 135'000 Franken das teuerste Kontrollschild der Schweiz.

Das Wallis hatte Mitte Februar mit der Versteigerung der prestigeträchtigen Nummer begonnen. Künftig sollen 60 Nummern für Autos und 36 für Motorräder pro Jahr versteigert werden.

Der Kanton Wallis budgetierte aus den Versteigerung eine Million Franken in zehn Jahren, was 100'000 Franken pro Jahr entspricht. Das Wallis will mit den zusätzlichen Einnahmen das strukturelle Defizit im Kanton verringern.