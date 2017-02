Ausländische Filmemacher beklagen «Fanatismus» in den USA

Filmpreis

¶Zwei Tage vor der Oscar-Zeremonie ist am Freitagabend in Paris der französische Filmpreis César verliehen worden. Der Psycho-Thriller «Elle» gewann in der Hauptkategorie. Der Schweizer Beitrag «Ma vie de Courgette» («Mein Leben als Zucchini») holte zwei Preise.Von sda. Weiterlesen