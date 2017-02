Serafyn im Interview

24.2.2017, 04:50 Uhr

«Zum Glück merken viele Leute, dass unsere Musik nicht nur schön und nett ist»

24.2.2017, 04:50 Uhr

Am Samstag taufen die Basler Senkrechtstarter Serafyn ihr Debütalbum «Foam» im «Parterre». Sängerin und Gitarristin Anna Erhard bleibt gelassen. Die 27-Jährige scheint weder der schnelle Erfolg im Internet, noch der Basler Pop-Preis oder das anstehende Heimspiel aus der Ruhe zu bringen. Von Olivier Joliat

«Das Dunkle oder Diffuse ist meist spannender.» Anna Erhard will sich nicht auf ein Engel-Image reduzieren lassen. (Bild: Eleni Kougionis)

Mit «Take to the Skies» haben Sie vor zwei Jahren einen Überraschungserfolg gelandet. Bis heute holte der auf Soundcloud knapp 230'000 Klicks. Die neue Single «Good Thing» hat bisher nur etwas über 9000 Aufrufe auf YouTube, 1300 auf Soundcloud. Macht Ihnen das Sorgen, nachdem Sie als Internetwunder bekannt wurden?

Überhaupt nicht. Soundcloud hat heute nicht mehr die gleiche Bedeutung wie vor zwei Jahren. Mir sind Klickzahlen auch nicht so wichtig. Seltsamer fände ich es, wenn sich das Phänomen von «Take to the Skies» genau so wiederholt hätte.

Wieso?

«Take to the Skies» wurde nur so oft gehört, weil der englische Songwriter Fink den Song empfohlen und geteilt hat.

Und «Good Thing» mag er nicht mehr?

Doch, doch. Er hat das Album gehört und gab uns ein gutes Feedback. Wir haben immer noch Kontakt und konnten auch bei ihm im Vorprogramm auftreten.

Sie haben die «Tellerwäscher-Karriere» des Musikbusiness hingelegt: von der Strasse auf die Showbühne. Spielen Sie manchmal noch auf der Strasse?

Wir kommen schlicht nicht dazu. Erst haben wir viel fürs Studio geprobt, nun gehen die Konzerte los. Da fehlt die Energie, dazwischen noch auf die Strasse spielen zu gehen. Aber wir spekulieren darauf, es im Sommer wieder zu tun. Weil es einfach lässig ist.

Was ist der Unterschied zu Konzerten auf der Bühne?

Es ist sehr spontan und man hat nicht die «Wir-stehen-oben-ihr-unten-Situation». Auf der Strasse fliesst es organischer, dafür hast du auf der Bühne mehr Energie.

«Gleich nach dem Aufstehen bin ich noch mega verwirrt – aber auch frisch im Kopf. Dann kann ich einfach rausschreiben.»

Für das Album haben Sie die Instrumentierung von strassen- auf bühnentauglich umgestellt.

Wir haben parallel zu den Konzerten immer Songs geschrieben und ja, unsere Musik wurde elektrischer und das Schlagzeug hat das Cajon abgelöst. Aber das kam organisch ohne Hintergedanken an Festivalbühnen oder so.

Waren die elektronischen Einflüsse und das Schlagzeug nicht Vorschläge Ihres Produzenten, Pola Roy, den man als Drummer von Wir Sind Helden kennt?

Nein, die Songs standen, bevor wir nach Berlin ins Studio gingen. Schlagzeug hatten wir schon auf der EP «Quantum Leap». Pola hat eigentlich mehr reduziert und vielleicht ein wenig umgestellt. Wir sind eine Band, die alles demokratisch entscheidet. Ihm haben wir alle vertraut und so konnte er eingreifen, wenn wir uns bei einem Song nicht einig wurden. Dann hat er es auf das runtergebrochen, worum es eigentlich geht. Das war meist ein Aha-Erlebnis – und die Lösung danach ganz einfach.

Geschrieben wurden die Songs hier in der Wohnung auf der Couch?

Nein, am Küchentisch, morgens. Zumindest die Texte. Ich muss zum Glück nicht so früh raus. Gleich nach dem Aufstehen bin ich noch mega verwirrt – aber auch frisch im Kopf. Dann kann ich einfach rausschreiben. Dann vermischt sich vieles aus Traum und Realität. Die musikalische Umsetzung geschieht aber im Bandraum.

«Es ging sehr schnell. Da nimmt man im Schlafzimmer zwei Singles auf und los gehts.» (Bild: Eleni Kougionis)

Als Sie 2015 den Pop-Preis gewannen, wunderten sich einige, warum eine derart junge Band die Spitzenförderung erhält. Böse Zungen lästerten: Die brechen schon mit dem ersten Album auseinander. Haben Sie selber solche Reaktionen gehört?

Ich nicht. Aber ich komme ja aus Chur, bin relativ neu in der Basler Musikszene und nicht dauernd überall dabei. Darum bin ich immer wieder überrascht, wenn ich eine tolle Band wie kürzlich die Scratches entdecke und staune: Was, die sind aus Basel!

Ihr Weg war ungewöhnlich für eine Folk-Band: Erst spielten Sie als Support für Punkrock-Bands in illegalen Klubs, später dann in der Kaserne zusammen mit Rockbands am Festival des Czar-of-Cricket-Labels.

Der Auftritt beim Czar-Fest kam natürlich über Lucas, der mit dem Label-Betreiber Freddy Rotter bei Zatokrev spielt. Rotter hat uns anfangs beraten und die «Quantum Leap»-EP erschien auf seinem Label. Er hat auch den Kontakt zum heutigen Management vermittelt.

Sie wurden schnell gross. Nach dem Pop-Preis folgte eine Europatour, beim M4Music-Festival traten Sie vor der versammelten Schweizer Musikbranche auf. Das kann für eine unerfahrene Band schwierig werden.

Es ging sehr schnell. Vor allem am Anfang mit dem Internet-Zeug. Da nimmt man im Schlafzimmer zwei Singles auf und los gehts.

«Je mehr läuft und je mehr man machen darf, desto schwerer fällt es mir zu bremsen.»

Gab es Momente, wo Sie «Stopp!» rufen wollten?

Ich wohl am wenigsten. Sicher gibt es Momente, wo es einen «anscheisst». Aber ich bin eher übermotiviert. Je grösser die Resonanz, je mehr läuft und je mehr man machen darf, desto schwerer fällt es mir zu bremsen.

Erfordert die Band einen Verzicht, der schmerzt?

Irgendwie nicht. Das ist das, was ich mache. Das Studium hat sich sicher verzögert. Aber gewisse Sachen opfert man sehr gerne für die Band – und nun habe ich auch endlich das Diplom als Sekundarlehrerin.

Nun ziehen Sie erstmals als Haupt-Act auf Tour. Nervös, ob Leute kommen?

Es gibt durchaus Leute, die uns schreiben, das Album kaufen und versprechen zu kommen. Also zwei, drei werden es sicher!

Die erste Reihe steht also. Aber dahinter?

Ich freue mich wohl zu sehr darauf, als dass ich nervös sein könnte.

Ziemlich abgebrüht für eine Band, die auch schon als «fünf Engel» verniedlicht wurde.

Das ist wohl das Los, wenn du eine Band mit drei jungen Frauen und zwei Typen bist, die sanfte Musik macht. Zum Glück merken viele Leute auf den zweiten Blick oder beim genaueren Hören, dass unsere Musik nicht einfach nur schön und nett ist.

«Ich höre selbst stark auf Texte in Songs und brauche Inhalte, die mir was geben und Fragen aufwerfen.»

Die Single «Good Thing» ist da ein gutes Beispiel. Stellt der Song doch trotz einnehmender Melodie und betörendem Gesang das Gute der Gesellschaft infrage.

Danke. Ich höre selbst stark auf Texte in Songs und brauche Inhalte, die mir was geben und Fragen aufwerfen. Ich schreibe selber auch, wenn mich was beschäftigt. Selbst wenn das etwas Schönes ist, gibt es doch immer auch noch andere Aspekte. Das Dunkle oder Diffuse ist dann meist spannender.

Dann geben Sie in Ihren Songs viel Persönliches preis?

Was mich beschäftigt, muss nicht zwingend autobiografisch sein oder mich betreffen. Gestern etwa las ich ein Interview mit einer Theaterregisseurin. Die sprach mir aus dem Herzen. Sie formulierte genau die Gedanken, die ich mir oft gemacht habe. Aber ich brachte es nie so klar und in so schönen Worten auf den Punkt wie sie.

Und dann klaut man das, übersetzt es ins Englische und hat einen neuen Text?

Nein. Ich nehme vielleicht einen Satz und baue dann selbst weiter.

Sie mögen einprägsame Sätze wie «We are all in, in we are», eine Zeile, die im Titel-Track «Foam» einem Mantra gleich durch den Song mäandert.

Ja, ich beginne oft so und überlege dann, was diese Worte überhaupt bedeuten und was damit zusammenhängt.

«Uns hat das Netz viel gebracht. Ich glaube, es wäre ein wenig dumm, diese Wege nicht zu nutzen.» (Bild: Eleni Kougionis)

Die Vinylversion des Albums steht auf Ihrer Kommode. Hoffen Sie, dass man bald nur noch über die Band mit den tollen Songs spricht und nicht mehr das Klickwunder?

Das wäre natürlich das Schönste.

Die Klickrate ist Ihnen wirklich egal?

Nicht egal. Gerade haben wir eine E-Mail aus Frankreich erhalten, dass «Gold» – ein Song, der nicht auf dem Album ist – dort in den Viral-Charts von Spotify auf Platz 15 steht. Wir haben keine Ahnung, wie das kam. Es ist spannend, was im Netz geht.

Viele Musiker verdammen Spotify, weil diese Streaming-Plattform zu wenig Tantiemen an Künstler ausschütte.

Uns hat das Netz sicher viel gebracht. Ich glaube, es wäre ein wenig dumm, diese Wege nicht zu nutzen. Wir wollen unsere Musik verbreiten und nutzen dazu jede Möglichkeit.

Und jetzt geht es erst richtig los?

Wir haben die letzten drei Jahre dauernd etwas gemacht. Jetzt geht es nicht los, jetzt geht es einfach weiter.

_

Serafyn, «Foam»: Plattentaufe am Samstag, 25. Februar, 20.30 Uhr, Parterre Basel.