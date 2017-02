Auszeichnung

20.2.2017, 08:20 Uhr

«Moonlight» für bestes Drehbuch ausgezeichnet

Eine Woche vor der Verleihung der Oscars hat das Filmdrama «Moonlight» den Preis des US-Autorenverbandes für das beste Originaldrehbuch gewonnen. Von sda

«Moonlight»-Regisseur und -Drehbuchautor Barry Jenkins ist eine Woche vor der Verleihung der Oscars 2017 vom US-Autorenverband ausgezeichnet worden. (Archiv) (Bild: sda)

Der Verband Writers Guild of America (WGA) ehrte den «Moonlight»-Regisseur und Drehbuchautoren Barry Jenkins in der Nacht zum Montag in Beverly Hills. Jenkins' Script setzte sich unter anderem gegen die Vorlage für «La La Land» und «Manchester by the Sea» durch.

«Moonlight» ist die Geschichte eines schwarzen Jungen, der unter Junkies in Miami aufwächst und später selbst in den Drogensog gerät. Der Film ist für acht Oscars nominiert. Die begehrten Trophäen werden am kommenden Sonntag verliehen.