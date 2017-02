Trump-Regierung lässt NASA Mond-Umflug mit neuer Raumkapsel prüfen

¶ Auf dem Mars leben soll bald möglich sein. Aber es wird hart. Wie hart, das wollten Wissenschaftler genauer wissen. Deshalb simulierten sie das in einer Trockenübung auf Hawaii mit einer Testgruppe. Fazit: Das Härteste am Ganzen sind die Mitmenschen. Empfohlen von Tino Bruni. Lesen bei der NZZ

Frühlingsgefühle

¶ Der Frühling hat sich am Donnerstag in der Schweiz mit rekordverdächtigen Werten um die 20 Grad Marke und darüber bemerkbar gemacht. Stürmische Winde kündigten aber bereits einen Wetterumschwung an: Auf Samstag könnte es wieder bis 500 Meter hinunter Schnee geben. Von sda. Weiterlesen