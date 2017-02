Verkehrsunfall

24.2.2017, 01:20 Uhr

Drama auf Panamericana: 15 Tote bei Dreifach-Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der berühmten Panamericana sind im Norden Perus mindestens 15 Menschen getötet worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Von sda

Tödlicher Unfall mit Lastwagen, Kleinbus und Motorrad auf der Panamericana bei der peruanischen Stadt Trujillo. (Symbolbild) (Bild: sda)

Offensichtlich bei einem missglückten Überholmanöver stiess ein Lastwagen bei der Stadt Trujillo am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Kleinbus und einem Motorrad zusammen. Der Aufprall mit dem Kleinbus war so stark, dass dieser in Flammen aufging, wie lokale Medien berichteten.

Anwohner eilten zu der Strasse und versuchten vergeblich, noch Menschen aus dem brennenden Wrack zu retten. Das Schnellstrassennetz der Panamericana verbindet mit Ausnahme eines kleinen Urwaldstücks in Panama fast lückenlos den amerikanischen Kontinent von Alaska bis Feuerland.