Macron und Bayrou besiegeln Bündnis für Präsidentschaftswahl

Champions League

¶ 34 Tore werden als Rekordwert in den Achtelfinals der Champions League festgehalten. Juventus Turin kommt in Porto zu einem souveränen 2:0-Erfolg, und bei der 1:2-Niederlage in Sevilla hält Jamie Vardy mit seinem Anschlusstreffer die Hoffnungen von Leicester City auf die Viertelfinals am Leben. Von sda und Christoph Kieslich. Weiterlesen