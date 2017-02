Tiere

21.2.2017, 13:05 Uhr

Neue Arten von Kleinst-Fröschen in Indien entdeckt

In Indien sind neue Arten von Kleinst-Fröschen entdeckt worden. Die sogenannten Nachtfrösche (Nyctibatrachus) sind nur etwas grösser als ein Zentimeter, so dass sie problemlos auf einem Fingernagel oder einer Münze Platz finden. Von sda

Nyctibatrachus pulivijayani misst nur 13,6 Millimetern. Die winzige Froschart kommt in den indischen Westghats vor. (Bild: sda)

Insgesamt wurden von Wissenschaftlern der Universität Delhi in den Westghats - einem Gebirge im Westen des Landes - sieben verschiedene Arten ausfindig gemacht, wie sie in der Fachzeitschrift «PeerJ» schreiben.

Vier davon sind lediglich zwischen 12,2 und 15,4 Millimeter gross. Damit gehören sie zu den kleinsten Fröschen der Welt. Die Wissenschaftlerin Sonali Garg, die an der Studie beteiligt war, sagte: «Eigentlich sind diese Miniatur-Arten in der Gegend verbreitet. Aber vielleicht wurden sie übersehen, weil sie so klein sind und sich gut verstecken.» Sie leben am Boden unter dichtem Blätterwald. Insgesamt gibt es weltweit mehr als 6000 verschiedene Froscharten.

Die Studie dauerte insgesamt fünf Jahre. Dass es sich tatsächlich um neue Arten handelt, wurde durch genaue morphologische Vergleiche ermittelt und mithilfe von DNA-Proben. Insgesamt sind nach Angaben der beteiligten Forscher nun 35 verschiedene Arten von Nachtfröschen bekannt. Manche davon gibt es bereits seit mehr als 70 Millionen Jahren.