Morgestraich, Chienbäse und ein unvollständiges Urteil im Fall Behring

6.3.2017, 10:58 Uhr

Fasnacht in Basel



Um punkt vier Uhr früh haben mit dem Morgestraich die «drey scheenschte Dääg» in Basel begonnen. Die Impressionen von Naomi Gregoris und Matthias Oppliger dazu gibt es in unserem wunderbaren Liveblog – und in unserem Bildstoff. Wir tickern übrigens direkt aus unserer TagesWoche-Fasnachtsbar in der Grünpfahlgasse, die heute um 17 Uhr ihre Türen öffnet. Dort servieren wir den besten Kaffi Lutz – das haben wir uns zumindest vorgenommen.

Fasnacht auf dem Land



Das Baselbiet stand bereits am Wochenende im Zeichen der Fasnacht. Beim Fasnachtsumzug in Sissach wollten Teilnehmer und Besucher vor allem etwas: Spass. Und der kam auch dieses Jahr nicht zu kurz, so das Fazit von Martin Stohler.

Zudem ging am Sonntagabend der Chienbäse über die Bühne. Der Anlass war – trotz Regen – wieder mal äusserst eindrücklich, wie unser Bildstoff zeigt.



Fall Behring geht weiter



Der Fall Dieter Behring scheint kein Ende zu nehmen. Nach zwölf langen Ermittlungsjahren lag letztes Jahr ein erstinstanzliches Urteil gegen den Financier aus Basel vor: Er wurde in Bellinzona zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Nun gibt es gemäss der «Nordwestschweiz» allerdings Hinweise darauf, dass das gefällte Urteil ungültig sein könnte. Denn dem Gericht soll ein grober Verfahrensfehler unterlaufen sein.

Die Beiz im Eglisee ist nicht mehr



Das Kult-Beizli bei der Kunschti Eglisee hat gestern Sonntag seine Türen für immer geschlossen. Nach über 35 Jahren war die Beiz nicht mehr erwünscht – hinter der Schliessung stehen aber auch finanzielle Überlegungen. Aus dem Treffpunkt wird gemäss der «bz Basel» bald ein Aufenthaltsraum fürs Personal. Beizer Peter Scheidegger zeigt sich über die Schliessung empört.

Basler Bandszene nimmt noch mehr Fahrt auf

Das professionelle Umfeld um die lebhafte Basler Musikszene ist gerade um ein paar Quadratkilometer gewachsen: Die Indie-Agenturen Reelmusic und Radicalis fusionieren. Die daraus hervorgehende Management-Agentur übernimmt den Namen Radicalis. Sie dürfte nun die grösste Musikagentur im Lande sein.

Radicalis betreut bereits 55 Bands, unter anderem die Shooting Stars von Zeal & Ardor, die derzeit international für Aufsehen sorgen. Die beiden Gründer, David Burger (hier im Porträt) und Dominic Stämpfli, wollen auch weiteren Basler Bands zu solchen Karrieren verhelfen.