«Arme Schlucker» im Baselbiet, eine angeschossene KV-Leiterin und eine geheime FCB-Liste

24.2.2017, 11:04 Uhr

Uni-Debatte im Landrat: So tickt das Baselbiet

Der Baselbieter Landrat hat über die Uni-Trägerschaft debattiert. Dabei ging es natürlich ums Geld. Wie das klingt, wenn sich bürgerliche Landräte mit dem Rotstift in der Hand als grosse Freunde der Universität verkaufen, kann man im Beitrag des «Regionaljournals Basel/Baselland von SRF» ausschnittsweise nachhören. Zum Beispiel im Votum von SVP-Landrat Hans-Jürgen Ringgenberg, der von den «Millionären» in der Stadt und den «armen Schluckern» auf dem Lande sprach.

Verständnis für die «armen Schlucker» aus dem Baselbiet zeigt der Kommentator der «Basler Zeitung». Er gibt sich wie die bürgerliche Mehrheit im Rat überzeugt: «Zu qualitativen Abstrichen wird es dabei nicht kommen, dafür aber zu einer quantitativen Konsolidierung.»

Die «bz Basel» wundert sich, wie der Baselbieter Landrat und die Regierung einerseits ihre Beiträge an die Uni zurückfahren, gleichzeitig aber ihr Gewicht im Unirat steigern möchten. Sie zitiert SP-Fraktionssprecherin Miriam Locher mit den mahnenden Worten an ihre bürgerlichen Ratskollegen: «Ihr fordert mehr Mitsprache des Baselbiets bei der Uni, wollt aber gleichzeitig die Beiträge kürzen – das geht nicht auf.» Und sie lässt Finanzdirektor Anton Lauber im Interview von einem Baselbieter Unirats-Präsidenten träumen:

KV-Debatte: Die angeschossene Schulleiterin weist alle Vorwürfe zurück

An der Handelsschule KV Basel brodelt es. Lehrer beklagen ein Klima der Angst und erheben schwere Vorwürfe gegen die Schulleitung. Unter anderem auch in der TagesWoche. Im «Regionaljournal Basel/Baselland» und in der «Basler Zeitung» kommt nun die angeschossene Schulleiterin Marianne Schneider zu Wort. Sie weist alle Vorwürfe zurück und holt zum Gegenschlag aus. Unter anderem gegen die TagesWoche und die «bz Basel», die «kampagnenartig und einseitig» über die Schule berichtet hätten.

Eine geheime FCB-Liste, die geheim bleiben soll

Die «Basler Zeitung» hatte gestern Donnerstag über ein Gremium von sieben einflussreichen Baslern berichtet, welche die Zukunftsszenarien vom designierten FCB-Führungsduo Bernhard Burgener und Marco Streller genau unter die Lupe nehmen soll. Diese Liste ist allerdings nach Kenntnis der TagesWoche in Teilen falsch. Das bestätigt der FC Basel auch gegenüber der «bz Basel». Kümmern wir uns also um den wirklich aktuellen Stand der Dinge:

Interview mit einer Senkrechtstarterin

Am Samstag taufen die Basler Musik-Senkrechtstarter Serafyn ihr Debütalbum «Foam» im «Parterre». Was Sängerin und Gitarristin Anna Erhard dazu zu sagen hat, ist im Interview mit der Tageswoche nachzulesen. Und wie das Ganze klingt, ist hier zu hören: