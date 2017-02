Kriminalität

22.2.2017, 15:55 Uhr

Mann mit 1,7 Kilogramm Kokain an Basler Autobahnzoll erwischt

Bei der Kontrolle eines Autos am Autobahnzoll Basel-Weil haben Schweizer Grenzwächter 1,7 Kilogramm Kokain entdeckt. Der Lenker des Fahrzeugs wurde festgenommen und zusammen mit dem sichergestellten Rauschgift den deutschen Behörden übergeben. Von sda

Das Kokain war in einem Versteck im Motorraum entdeckt worden, wie es in einer Mitteilung der Grenzwache vom Mittwoch heisst. Der 32-jährige Albaner wollte den Stoff von Deutschland in die Schweiz schmuggeln.