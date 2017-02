Besucherzahlen

22.2.2017, 16:32 Uhr

Fehlende Besucher, schlechte Umsätze: Das Kunstmuseum in finanzieller Schieflage

Die Besucherzahlen und die Umsätze in den Museumsshops enttäuschen. Im Kunstmuseum fehlt das Geld. Von Matthias Oppliger

Zuwenig Besucher und fehlende Umsätze im Buchladen: Die finanzielle Situation des Kunstmuseum verdüstert sich. (Bild: Nils Fisch)

Dank dem neuen Prestigebau hatte die Führung des Kunstmuseums für 2016 eine stattliche Besucherzahl budgetiert. 300'000 Personen sollten durch die drei Gebäude pilgern und die ausgestellte Kunst geniessen. In die Nähe dieser Zahl kam das Kunstmuseum zuletzt 2013, als mit der Ausstellung «Die Picassos sind da!» ein Publikumsmagnet auf dem Programm stand. Üblicherweise bewegte sich die Besucherzahl im Bereich von 200'000. Eine Steigerung um die Hälfte, nur dank Neubau? Eine steile Vorgabe.

Nun zeigt sich, dass die Messlatte deutlich zu hoch gelegt wurde. Museumssprecher Gerrit Terstiege bestätigt eine entsprechende Information der TagesWoche. Statt 300'000 Besuchern fanden nur knapp 260'000 den Weg ins Kunstmuseum. «2016 war für unser Museum in vielfacher Hinsicht ein besonderes Jahr: In den Monaten bis zur Eröffnung von Neubau und Hauptbau (Mitte April) hatte ja nur das Museum für Gegenwart bei freiem Eintritt geöffnet», fügt Terstiege an.

Fehlbudgetierung mit finanziellen Folgen

Diese «Besonderheiten» des vergangenen Jahres waren absehbar. Weshalb wurden sie bei der Budgetplanung dennoch nicht berücksichtigt? Terstiege: «Es war im voraus gewiss schwer einzuschätzen, inwieweit die Eröffnung eines neuen Gebäudes die Monate der Schliessung wieder wettmachen würde.»

Weitere Fragen wollte der Museumssprecher mit Hinweis auf den «noch nicht bereinigt vorliegenden Jahresabschluss» nicht beantworten. So bleibt etwa die Frage nach dem Verlust unbeantwortet, der aus dieser Fehlbudgetierung zweifellos resultiert.

Mit diesem Ungleichgewicht in der Kasse spitzt sich für das Kunstmuseum eine ungute Situation zu. Denn mit dem Neubau halste sich die Museumsführung auch zusätzliche Betriebskosten von 4,8 Millionen Franken jährlich auf. Diese werden bloss zur Hälfte vom Kanton getragen, der Rest muss über die sogenannten Drittmittel (Sponsoring, Spenden, Schenkungen) gedeckt werden.

Umsatzschwäche in der Buchhandlung

Dazu kommt, dass neben den Eintritten auch eine weitere Einnahmequelle nicht so stark sprudelt, wie erhofft. Trotz mehr Besuchern ging der Umsatz der beiden Buchläden auch 2016 zurück. Dies geht aus einem Budget-Bericht der grossrätlichen Bildungs- und Kulturkommission (BKK) zuhanden der Finanzkommission hervor. Die BKK stellt in dem Papier fest: «Die Buchhandlung […] erwirtschaftet bei Weitem nicht die erwarteten Umsätze.» Und weiter: «Der neue Standort der Buchhandlung und der Shops lässt eine weitere Steigerung der Umsätze vorläufig nicht erwarten.»

Das alles bedeutet, dass die Museumsführung bei der Akquise von Drittmitteln deutlich zulegen muss, um all diese Löcher stopfen zu können. Ein schwieriges Unterfangen, wie etwa der Kassier des Fördervereins «Freunde des Kunstmuseums Basel», Hans Furer einräumt. «Welcher Spender will schon Geld geben, nur um ein Defizit auszugleichen. Es ist viel attraktiver, mit seiner Spende ein konkretes Projekt, eine Ausstellung oder eine Anschaffung zu unterstützen», sagt Furer.

_

Am Mittwoch teilte das Präsidialdepartement überdies die Besucherzahlen aller Basler Museen mit. Demzufolge haben die 29 öffentlichen und privaten Museen im vergangenen Jahr mit rund 1,3 Millionen Besuchern eine Steigerung von 2,2 Prozent erzielt.