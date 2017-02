Verlust

22.2.2017, 13:32 Uhr

Dem Kunstmuseum fehlten 2016 über 40'000 Besucher

22.2.2017, 13:32 Uhr

Einen Drittel mehr Zuschauer erhoffte sich das Kunstmuseum dank Neubau. Dieses Ziel wurde deutlich verfehlt. Von Matthias Oppliger

Muss mehr Geld heranschaffen: Das Kunstmuseum steht mit dem Erweiterungsbau wirtschaftlich unter Druck. (Bild: Keystone)

Dank dem neuen Prestigebau hatte die Führung des Kunstmuseums für 2016 eine stattliche Besucherzahl budgetiert. 300'000 Personen sollten durch die drei Gebäude pilgern und die ausgestellte Kunst geniessen. In die Nähe dieser Zahl kam das Kunstmuseum zuletzt 2013, als mit der Ausstellung «Die Picassos sind da!» ein Publikumsmagnet auf dem Programm stand. Üblicherweise bewegte sich die Besucherzahl im Bereich von 200'000. Eine Steigerung um einen Drittel, nur dank Neubau? Eine steile Vorgabe.

Nun zeigt sich, dass die Messlatte deutlich zu hoch gelegt wurde. Museumssprecher Gerrit Terstiege bestätigt eine entsprechende Information der TagesWoche. Statt 300'000 Besuchern fanden nur knapp 260'000 den Weg ins Kunstmuseum. «2016 war für unser Museum in vielfacher Hinsicht ein besonderes Jahr: In den Monaten bis zur Eröffnung von Neubau und Hauptbau (Mitte April) hatte ja nur das Museum für Gegenwart bei freiem Eintritt geöffnet», fügt Terstiege an.

Diese «Besonderheiten» des vergangenen Jahres waren absehbar. Weshalb wurden sie bei der Budgetplanung dennoch nicht berücksichtigt? Terstiege: «Es war im voraus gewiss schwer einzuschätzen, inwieweit die Eröffnung eines neuen Gebäudes die Monate der Schliessung wieder wettmachen würde.»

Weitere Fragen wollte der Museumssprecher mit Hinweis auf den «noch nicht bereinigt vorliegenden Jahresabschluss» nicht beantworten. So bleibt etwa die Frage nach dem Verlust unbeantwortet, der aus dieser Fehlbudgetierung zweifellos resultiert.