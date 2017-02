Basler stehen im Stau, Fasnacht wird tschechisch und eine urbane Schlagerhoffnung

22.2.2017, 10:47 Uhr

Abends stauen sich in Basel die Autos

Im Vergleich zu anderen Schweizer Städten staut sich der Verkehr in Basel morgens weniger stark.

Umso länger fällt der Stau am Feierabend aus, hier muss pro Stunde Fahrt mit einer Verzögerung von 70 Minuten gerechnet werden.

Besonders schlimm sei die Situation zwischen 17 und 18 Uhr.

Dies zeigt eine Untersuchung des Navi-Herstellers Tomtom.

Ein Grund für die abendlichen Staus seien die Einkauftsouristen, berichtet das «SRF-Regionaljournal».

Ueli Vischer soll weichen

Die Diskussion um die Zukunft der Uni-Zusammenarbeit der beiden Basel geht weiter.

Jetzt fordern bürgerliche Landräte mehr Einfluss auf das strategische Gremium der Uni, den Unirat.

Dazu soll der heutige Unirats-Präsident Ueli Vischer Platz machen für einen Baselbieter.

Tschechischer Fasnachtsexport

Zwei tschechische «Pfyfferinne»: Olga Cieslarová und ihre Kollegin Nora gaben letztes Jahr auch am 17. November in der Prager Altstadt ein paar Märsche zum Besten. (Bild: Jan Hromadko)

Die «Schluuchgugge Prag» nimmt dieses Jahr zum dritten Mal an der Basler Fasnacht teil. Die jungen Tschechen fallen durch ihre unkonventionellen Instrumente auf (z. B. Geige, Dudelsack, Akkordeon). Doch die Schluuchgugge hat sich auch in anderer Weise verdient gemacht um eine Horizonterweiterung des Basler Brauches. Dank der Gruppe findet nun auch in Prag ein Cortège statt, zuletzt mit rund 400 Larven.

PS: Wird dieser Basler zur neuen Schlagersensation?

Der junge Basler Sänger Vincent Gross (20) will den Schritt von Youtube auf die grossen Bühnen schaffen. Im März erscheint sein erstes Album, «Rückenwind» ist die erste Single daraus. Achtung: Dieser Refrain wird sie mindestens heute den ganzen Tag lang nicht mehr loslassen.