21.2.2017, 14:58 Uhr

Das «Eglisee» bleibt diesen Sommer für Badegäste geschlossen

Das Familien- und das Schwimmerbecken bleiben während der Badesaison 2017 geschlossen. Liegewiese und Planschbecken sind dafür kostenlos zugänglich und das Frauenbad wird normal geöffnet. Von Simone Janz

Eine Traglufthalle soll das Schwimmen im «Eglisee» auch im Winter möglich machen. (Bild: nchenga)

Seit Herbst 2016 wird im Gartenbad Eglisee gebaut und saniert. Der Grosse Rat hatte 2015 einerseits den Bau einer Traglufthalle und andererseits die Sanierung der Kälteanlage der Eisbahn bewilligt. Die Arbeiten dauern ein Jahr — und tangieren damit die Badesaison 2017. Das Familien- und das Schwimmerbecken bleiben im Sommer deshalb geschlossen.

Bei einer Informationsveranstaltung im November letzten Jahres seien die Anliegen der Bevölkerung angehört worden, schreiben das Erziehungsdepartement und das Bau- und Verkehrsdepartement in einer gemeinsamen Mitteilung. Dem Wunsch nach normalen Öffnungszeiten für die Liegewiese, das Planschbecken und das Restaurant komme das Sportamt nach: Während der Umbauarbeiten sind diese als eine Art Parkanlage für die Bevölkerung kostenlos zugänglich.

Das Frauenbad ist von den Sanierungsarbeiten nicht betroffen. Die Badi-Gäste verlangten deshalb vom Sportamt, dieses für die kommende Saison zeitweise auch für Männer zugänglich zu machen. Diesem Wunsch könne man nicht nachkommen: «Die in der Saison 2016 neu eingeführten Regelungen im Frauenbad haben sich bewährt. Das Frauenbad ist das einzige derartige Angebot in der Region. Eine Änderung für eine einzige Saison ist deshalb nicht sinnvoll», heisst es in der Mitteilung. Damit bleibt das Frauenbad weiterhin nur für Frauen ab 16 Jahren zugänglich.

50-Meter-Bahnen für den Winter

Im Tribünengebäude sind aktuell gerade Vorbereitungsarbeiten für die neue Wasser-/Glykol-Kältetechnik im Gange. Im Sommer soll dann die neue Kältezentrale eingebaut werden. Von März bis August 2017 sollen zum Schutz des Grundwassers entlang der beiden Becken die Bodenplatten entfernt und der Untergrund abgedichtet werden. Gleichzeitig würden die Befestigungspunkte für die Traglufthalle einbetoniert.

Die Halle über dem Schwimmerbecken im «Eglisee» soll im Herbst 2017 den Betrieb aufnehmen können. Zwei der neuen 50-Meter-Bahnen seien dann jeweils für das öffentliche Streckenschwimmen zugänglich.