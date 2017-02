Der FCB erfindet sich neu, Taxis auf Uber-Jagd – und ein Turnier des Wahnsinns

20.2.2017, 11:10 Uhr

FCB: Viele Tore, viele Veränderungen

Dieser Sonntag war rot-blau. Und das nicht nur, weil der FCB in einer torreichen Partie gegen den FC Lausanne-Sport 4:3 gewann. Denn dem spektakulären Spiel ging eine noch spektakulärere Meldung voraus: Bernhard Heusler hängt nach 13 Jahren seinen Posten als Vereinspräsident an den Nagel. Mit ihm gehen werden Sportdirektor Georg Heitz – und der ganze Vorstand.

Nachrücken werden voraussichtlich: Marco Streller als Sportdirektor (den kennen Sie) und Bernhard Burgener als Präsident (den kennen Sie vielleicht nicht). Wer also ist dieser Mann? Wir stellen ihn vor. Alles, was Sie zum Wechsel wissen müssen, finden Sie hier:

Hier sehen Sie, was Bernhard Heusler dazu sagt:

Die Wiederauferstehung des Drummeli

Alle Übel dieser Welt schienen nichtig im Vergleich zum Drummeli – so oder so ähnlich empfand das Publikum die Darbietung im Jahr 2016. In der diesjährigen Vorfasnacht ist Regisseur Laurent Gröflin jedoch aus der Asche wiederauferstanden: Das Drummeli 2017 begeistert. Die «Raamestiggli», die im letzten Jahr noch für massive Kritik sorgten, sind knackig, wie sie sein sollten. Mit spitzer Zunge, wie es sich gehört, wurden unter anderem das Basler Rotlichtviertel, Monica Gschwind und Donald Trump zum Thema gemacht.

Hetzjagd gegen Uber

Bei einer Spontan-Demo der Taxifahrer gegen Uber vor zwei Wochen (die TagesWoche berichtete) wurde klar: die Situation droht zu eskalieren.

Brenzlig wurde es nun am Samstag an der Heuwaage: In den frühen Morgenstunden kreisten 20 Taxifahrer fünf Uber-Fahrer ein. Man wollte sie zur Rede stellen, sagt Taxifahrerin Cindy Schütz gegenüber der «bz Basel».

Ergebnis: Ein Uber-Fahrer fuhr über den Fuss eines Taxichauffeurs, woraufhin seine Kollegen eine Art Hetzjagd in Gang setzten. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und will heute noch genauer zum Vorfall informieren.

Waren Sie zufälligerweise dabei und wissen mehr? Dann melden Sie sich bitte unter community@tageswoche.ch.

Und gleich noch eine Hetzjagd – aber eine lustige

Ich persönlich finde ja: Hetzjagden und Strassenkämpfe gehören – wenn dann – in Videospiele. Deshalb machte ich mich im Namen der TagesWoche auf zu einem Mario-Kart-Turnier in der Markthalle. Ein Turnier des Wahnsinns, really. Was ich dabei alles erlebt habe, und was eine Grossbank dabei für eine Rolle spielt, lesen Sie hier: