WTA Dubai

19.2.2017, 14:35 Uhr

Golubic feiert in Dubai ersten Saisonsieg

Erfolgserlebnis für Viktorija Golubic (WTA 62) in Dubai: Die 24-jährige Zürcherin übersteht am WTA-Turnier in den Emiraten die Startrunde. Von sda

Viktorija Golubic steht beim WTA-Turnier in Dubai in der 2. Runde (Bild: sda)

Für Golubic ist es beim vierten Turnier in diesem Jahr der erste Sieg. Sie setzte sich in der 1. Runde des mit 2,66 Mio. Dollar dotierten Turniers in Dubai 6:7 (4:7), 6:3, 6:2 gegen die 20 Plätze schlechter klassierte Türkin Cagla Büyükakcay durch.

In der 2. Runde trifft Golubic auf die Weltnummer 18 Caroline Wozniacki aus Dänemark oder die Russin Daria Kassatkina (WTA 32).