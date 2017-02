FC Basel

19.2.2017, 14:18 Uhr

Bernhard Heusler: «Burgener und Streller ist ein Team, hinter dem wir stehen können»

Im Sommer dürfte es zum Wechsel an der Vereinspitze des FC Basel kommen. Präsident Bernhard Heusler nimmt dazu erstmals Stellung – und kommentiert bereits die Namen der potentiellen neuen Vereinsspitze. Von Samuel Waldis

«Wir von der aktuellen Leitung können nicht definieren, wer in Zukunft mit wem zusammenarbeiten soll. Es muss ein Team sein, das zusammen funktioniert.» Bernhard Heusler zum anstehenden Wechsel an der Club-Spitze. (Bild: Keystone)

Am Sonntagmorgen ist bekannt geworden, dass der Umbruch an der Spitze des FC Basel bereits im Sommer anstehen könnte. Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz würden demnach die Führung des Clubs abgeben. Heusler äussert sich wenige Minuten vor dem Spiel gegen den FC Lausanne-Sport zur Meldung, die über die Medien an die Öffentlichkeit gelangt ist:

Wir waren von der Meldung auch etwas überrascht. Aber es ist wie angekündigt so: Wir haben uns Gedanken gemacht und irgendwann im Winter entschieden, in Basel eine Lösung zu finden und diese auch zu provozieren. Uns war klar, dass es schwierig sein wird, das unter Verschluss der Öffentlichkeit zu halten. Und das müssen wir auch nicht unbedingt. Die Leute sollen informiert sein.

Als Heuslers Nachfolger macht der Name Bernhard Burgener die Runde. Und Marco Streller wird als möglicher Sportdirektor gehandelt. Namen, die Heusler so kommentiert:

Wir haben diese Namen nicht dementiert. Und wenn der FCB etwas nicht dementiert, dann ist in der Regel etwas dran. Wir haben mit internen Personen geredet, bei denen wir gespürt haben, dass sie mehr Verantwortung übernehmen wollen, was sie uns auch so konkret gesagt haben. Mit Bernhard Burgener und Marco Streller haben wir ein Team, hinter dem wir von der aktuellen Clubleitung stehen können. Aber natürlich unter der Bedingung, dass es zu einem Konzept wird, das von den Mitgliedern akzeptiert werden kann.

Wie es dazu kam, dass Burgener und Streller die neuen Köpfe an der Spitzen sein könnten, kommentiert Heusler so:

Wir führten interne Gespräche. Und dann hat man sich auch zu einer unternehmerischen Lösung Gedanken gemacht. Es war immer klar, dass nicht wir alleine bestimmen wollen, sondern ein Team, das sich zusammenfindet. Wir von der aktuellen Leitung können nicht definieren, wer in Zukunft mit wem zusammenarbeiten soll. Es muss ein Team sein, das zusammen funktioniert.

Eine neue Führung heisst auch, dass die Strategie des Vereins sich ändern könnte. Zu einer neuen Ausrichtung will sich Heusler jedoch noch nicht äussern:

Es wäre absolut falsch, wenn ich darüber philosophieren würde. Wichtig ist, dass die Meldung kommuniziert wurde. Und wichtig ist auch zu akzeptieren, dass Herr Heusler oder Herr Heitz nicht beginnen, Theorieren zur Zukunft aufzustellen. Die Idee ist, dass wir einem Team die Möglichkeit geben, ein Konzept anzuschauen, das dann an die Mitgliederversammlung geht. Und dort werden wir jede Frage beantworten.

Eine Ablösung an der Spitze des Vereins steht seit geraumer Zeit zur Diskussion. Heusler hatte sich an der Generalversammlung im Sommer 2016 dahingehend geäussert. Der Präsident erklärt, warum es bereits im Sommer 2017 zum Rückzug der aktuellen Clubspitze kommen dürfte:

Der Grund sind die Realitäten. Wenn man einen solchen Prozess auslöst, kriegt er eine Eigendynamik. Diese kann man teilweise nicht kontrollieren. Und da muss man zu sich selbst und zum Club auch ehrlich genug sein, dass man die eigenen Interessen zurückstellen muss. Da kann man nicht einfach sagen, dass man auf einen bestimmten Zeitpunkt den Wechsel vornehmen will und gleichzeitig die optimale Lösung präsentieren kann. Beides ist nicht möglich. Für uns war es nie ganz klar, wie lang es gehen können. Und es ist auch heute noch nicht hundertprozentig klar. Wir sind aber bereit, diese Verantwortung abzugeben. Sonst hätten wir den Prozess nicht auslösen dürfen, das wäre nicht ehrlich den Menschen gegenüber gewesen. Der Zeitplan für die nächsten Schritte hängt jetzt von vielen Faktoren ab. Aber unser Ziel ist, dass wir die neue Saison zusammen vorbereiten können, respektive unter Einbezug der neuen Führung. Wir haben den Luxus, den Wechsel in einer Transitionsphase über die Bühne gehen zu lassen. Der nächste Fixtermin ist die Mitgliederversammlung, die wir hoffentlich im ersten Teil des Monats April abhalten können.