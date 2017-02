Langlauf

19.2.2017, 14:00 Uhr

Jonas Baumann verpasst Top Ten knapp

Jonas Baumann verfehlt bei der WM-Hauptprobe in Otepää über 15 km klassisch das vierte Top-Ten-Resultat seiner Karriere nur knapp. Von sda

Jonas Baumann ausgepumpt im Ziel (Archivaufnahme) (Bild: sda)

Der bald 27-jährige Schweizer wurde 11. Zu seiner Bestklassierung im Weltcup, zwei 8. Rängen, fehlten ihm allerdings mehr als 20 Sekunden. Bei Nieselregen hatte Baumann einerseits gutes Material an den Füssen, andererseits gelang ihm ein starker Finish. Auf den letzten 5 km machte er noch sieben Positionen gut.

Martin Johnsrud Sundby setzte sich ebenso überlegen durch wie zuvor Marit Björgen bei den Frauen. Der Norweger nahm dem Finnen Iivo Niskanen 37 Sekunden ab. Der drittklassierte Hans Christer Holund erhielt von seinem Teamkollegen 49 Sekunden aufgebrummt.

Der angeschlagene Dario Cologna sowie der Tour-de-Ski-Sieger Sergej Ustjugow traten nicht an. Ob der bald 31-jährige Schweizer an den Weltmeisterschaften in Lahti, wo die 15 km ebenfalls klassisch gelaufen werden, in dieser Disziplin starten wird, steht noch nicht fest.