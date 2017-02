LiVE: Ein Duell, das Spannung verspricht (13.45 Uhr, #rotblaulive)

19.02.2017 um 12:14

Am Tag, an dem der FC Basel bestätigt, dass schon in Kürze der grosse Umbruch an der Vereinsspitze anstehen könnte, spielt der Schweizer Meister gegen den FC Lausanne-Sport. Die zwei ersten Partien gegen den Aufsteiger gehörten zu den aufregendsten Affichen der Vorrunde. Das dritte Duell beginnt heute um 13.45 Uhr, wie immer sind Sie hier live mit dabei und unter dem Twitter-Hashtag #rotblaulive zum Mitdiskutieren eingeladen.