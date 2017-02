FC Basel

19.2.2017, 09:15 Uhr

Der grosse Umbruch: Heusler und Heitz bereiten ihren Rückzug beim FCB vor

Gemäss übereinstimmenden Medienberichten haben Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz ihren Rückzug aus dem FC Basel eingeleitet. Der Medienunternehmer Bernhard Burgener als neuer erster Mann im Club sowie Marco Streller als Sportchef werden als Nachfolger gehandelt. Von sda

Erfolgsgespann: FCB-Präsident Bernhard Heusler (rechts) und Sportdirektor Georg Heitz, hier am Rande eines Champions-League-Spiels im November 2010 im St.-Jakob-Park. (Bild: Sacha Grossenbacher)

Heusler hatte wiederholt angedeutet, die Führung des Vereins in neue Hände geben zu wollen, falls die Konstellation stimmt. Mit Bernhard Burgener, erfolgreich im Filmgeschäft unterwegs und mit der Team Holding AG in der Vermarktung von Champions und Europa League, ist laut Berichten von «Blick» und «20 Minuten» ein neuer Mann an der Spitze gefunden.

Burgener ist gebürtiger Basler, lebt in Allschwil und hat seinen Firmensitz in Pratteln. Marco Streller, in der Spätphase seiner Karriere als Torjäger und Captain zur Kultfigur beim FC Basel geworden, hat nach seinem Rücktritt vor eineinhab Jahren in diverse Bereiche des Clubs Einblick erhalten und sitzt seither auch mit Heusler und Heitz in der Transferkommission.