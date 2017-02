Fussball, England

18.2.2017, 19:19 Uhr

Erster Fünftligist seit 103 Jahren in Viertelfinals des FA Cup

Lincoln City gelingt im englischen Cup-Achtelfinal eine Sensation. Nach dem 1:0 beim Premier-League-Verein Burnley steht der Fünftligist unter den letzten Acht. Und Drittligist Millwall wirft mit Leicester City bereits den dritten erstklassigen Club aus dem Wettbewerb. Von SDA/TaWo

In Burnley erzielte Verteidiger Sean Raggett in der 89. Minute mit einem Kopfball das goldene Tor für den Lincoln City FC. Für den Klub aus der knapp 90'000 Einwohner zählenden Stadt in Mittelengland und die 3200 nach Burnley gereisten Fans geht das Cup-Abenteuer damit weiter. Geschichte hat der Klub schon geschrieben: in den zurückliegenden 103 Jahren hat kein Fünftligist die Viertelfinals erreicht.

«Mir fehlen die Worte, es ist verrückt», sagte Torschütze Raggett. 1914 waren die Queens Park Rangers die letzte Mannschaft, die nicht zum englischen Profiligensystem gehörte und die Viertelfinals des traditionsreichsten Pokalwettbewerbs erreicht.

Leicester raus, Manchester city muss nach sitzen

Mit Leicester musste sich am Samstag auch ein zweiter Premier-League-Verein im Achtelfinal geschlagen geben. Der auch in der Liga darbende, in die Abstiegsregion abgerutschte Überraschungsmeister des vergangenen Jahres, unterlag beim Drittligisten Millwall mit 0:1.

Das Tor erzielte Shaun Cummings in der Nachspielzeit und das, nach dem seine Mannschaft von der 52. Minute nach einem Platzverweis in Unterzahl hatte spielen müssen.

Weil man beim Zweitligisten Huddersfield Town nicht über ein 0:0 hinaus kam, muss Manchester City in ein Wiederholungsspiel. Das Team von Trainer Josep Guardiola tat sich schwer bei den starken «Terriers», die vom Deutschen David Wagner trainiert werden und in der Championship um den Aufstieg mitspielen.

FA Cup, Achtelfinals



Burnley - Lincoln City (5.) 0:1

Millwall (3.) - Leicester City 1:0

Middlesbrough - Oxford (3.) 3:2

Huddersfield Town (2.) - Manchester City 0:0



18.30 Uhr: Wolverhampton Wanderers (2.) - Chelsea



Sonntag. 15.00 Uhr: Fulham (2.) - Tottenham Hotspur. 17.15 Uhr: Blackburn Rovers (2.) - Manchester United. - Montag. 20.55 Uhr: Sutton United (5.) - Arsenal.



Bemerkung: Bei Unentschieden kommt es zum Wiederholungsspiel mit getauschtem Heimrecht. Auslosung der Viertelfinals am 19. Februar.



