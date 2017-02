NHL

18.2.2017, 16:15 Uhr

Kevin Fiala wieder in der NHL

18.2.2017, 16:15 Uhr

Kevin Fiala wird von den Nashville Predators wieder in die NHL geholt. Von sda

Kevin Fiala wieder im Trikot der Nashville Predators (Bild: sda)

Der 20-jährige Uzwiler bestritt in dieser Saison 32 Partien in der besten Liga der Welt und erzielte sechs Tore sowie drei Assists. Mitte Januar schickte ihn Nashville zurück zum Farmteam Milwaukee Admirals. In der AHL zeigte er zuletzt starke Leistungen - in den letzten sieben Spielen gelangen ihm vier Tore und drei Assists.

Die Predators treffen in der Nacht auf Sonntag auswärts auf die Minnesota Wild, das Team von Nino Niederreiter.