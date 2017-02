Curling

17.2.2017, 17:05 Uhr

Genf und Flims auf dem direkten Weg in den Final

Die Genfer Männer um Skip Peter De Cruz und die Flimser Weltmeisterinnen um Binia Feltscher stehen an den Schweizer Curlingmeisterschaften in Flims als erste Finalisten fest. Von sda

Skip Binia Feltscher demonstriert Curling auf hohem Niveau (Bild: sda)

Beide Playoff-Spiele waren bis ins 10. End offen und ausgeglichen. Die EM-Dritten des CC Genf besiegten das Überraschungsteam aus Dübendorf (Felix Attinger) 6:5. Das Flimser Frauenteam setzte sich im Duell der Weltmeisterinnen gegen Baden Regio (Alina Pätz) 7:5 durch.

In den Finals vom Samstagnachmittag um 15 Uhr könnte es nochmals zu den gleichen Begegnungen kommen, denn die Playoff-Verlierer Dübendorf und Baden Regio erhalten an Freitagabend in den Halbfinals eine weitere Chance. Sie treffen dort auf Adelboden (Marc Pfister) respektive Aarau (Silvana Tirinzoni).