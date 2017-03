Albian Ajeti: «Ich habe es getan»

Aktuelle Kurzmeldungen, Bilder und Videos rund um den FC Basel – vereint in einem Newsblog.

14.03.2017 um 13:51

Am Dienstag starten die Swiss Open 2017 in der St. Jakobshalle. Wer die Weltklasse im Badminton erleben möchte, kommt hier auf seine Kosten – und mit ein wenig Glück schicken wir Sie gratis an das Finalwochenende.