LiVE: Die Abfahrt der Männerkombination (ab 10 Uhr)

Einen ganzen Medaillensatz haben die Schweizer in St. Moritz bereits gewonnen, und sie stellen zwei der bisher fünf Weltmeister. Heute fahren die Männer in der Kombination um den dritten Titel. Um 10 Uhr geht es los mit der Abfahrt, ab 13 Uhr fällt im Slalom die Entscheidung.

St. Moritz hat eine geballte Ladung Weltmeisterschaft hinter sich und erlebt am Sonntag zwei Favoritensiege: Nach Ilka Stuhec bei den Frauen sichert sich Beat Feuz Gold nach einer ungemein spannenden Abfahrt der Männer.

11.02.2017 um 11:28

Nach einem stundenlangen Geduldsspiel wurde die Männer-Abfahrt bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz abgesagt. Sie wird am Sonntag um 13.30 Uhr nachgeholt, im Anschluss an die Abfahrt der Frauen (11.15 Uhr).