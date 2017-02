Eisbahn auf dem Bundesplatz mit neuem Rekord

¶ In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag ist Bernhard Heusler von Push-Nachrichten geweckt worden. Der anstehende Wechsel an der Vereinspitze des FC Basel ist publik geworden. Nach dem 4:3-Sieg gegen Lausanne nimmt der Präsident im Video dazu Stellung.Von Samuel Waldis. Weiterlesen

Super League

¶Am Tag, an dem der grosse Umbruch an der Clubspitze des FC Basel Formen annimmt, erlebt der St.-Jakob-Park ein kleines Spektakel. 1:3 liegt der FCB nach 68 Minuten gegen ein frech aufspielendes Lausanne-Sport zurück. Innert zwölf Minuten dreht der Meister mit viel Power das Geschehen, und Marc Janko erzielt in der 84. Minute den Siegtreffer. Damit baut der FCB nach 21 Runden der Super League seinen Vorsprung auf 17 Punkte aus.Von Samuel Waldis, Christoph Kieslich und Sebastian Wirz. Weiterlesen