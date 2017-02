Bell knackt die 3-Milliarden-Franken-Grenze beim Umsatz

Champions League

¶ 2013, 2015 - und 2017? Paris Saint-Germain stellt sich in der Champions League erneut in der K.o.-Phase der FC Barcelona in den Weg. Zweimal sind die Franzosen gescheitert. Im zweiten Achtelfinal des Abends spielt Borussia Dortmund bei Benfica Lissabon. Von sda. Weiterlesen