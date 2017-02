Raumfahrt

18.2.2017, 17:40 Uhr

Start einer «Falcon 9»-Trägerrakete in letzter Minute verschoben

Nur Sekunden vor dem geplanten Aufbruch zur Internationalen Raumstation (ISS) ist der Start einer «Falcon 9»-Trägerrakete am Samstag abgebrochen worden. Der Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral wurde wegen eines technischen Problems auf Sonntag verschoben. Von sda

Die «Falcon 9»-Trägerrakete kurz vor dem Start - der dann wegen technischen Problemen auf Sonntag verschoben wurde. (Bild: sda)

Das teilte die Raumfahrtbehörde NASA mit. Die Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX hat 2,5 Tonnen Fracht an Bord, darunter Geräte zur Ozon-Überwachung und Material für medizinische Versuche. SpaceX-Chef Elon Musk teilte über Twitter mit, dass das System bis auf eine Unsicherheit bei den hydraulischen Kolben startbereit gewesen sei.

Im September war eine ebenfalls unbemannte SpaceX-Rakete beim Betanken explodiert. Von 2018 an sollen die Raketen Raumschiffe mit Astronauten an Bord in den Weltraum befördern.