US-Präsident Trump wusste seit Wochen von Flynns Unwahrheiten

Linkempfehlung

¶ In Somalia sind gegen 400'000 Kinder akut mangelernährt, viele schweben in Lebensgefahr. Gegen sieben Millionen Menschen werden in den kommenden Monaten auf humanitäre Hilfe angewiesen sein, berichtet Patrik Wülser in seiner Reportage für «Echo der Zeit». Empfohlen von Martin Stohler. Hören bei SRF